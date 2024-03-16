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Политика 16 марта 2024 10:12

Ким Чен Ын в первый раз прибыл на публичное мероприятие на Aurus, подаренном Путиным

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Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл на публичное мероприятие на автомобиле Aurus, подаренном ему российским Президентом Владимиром Путиным. Об этом написало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Очень рада, что высший руководитель нашей партии и государства пользуется особой личной машиной, полученной в подарок от лидера России. Использование Ким Чен Ыном личной машиной, презентованной Президентом РФ, служит ярким свидетельством корейско-российской дружбы, которая всесторонне укрепляется и развивается на новом высоком этапе», – заявила прессе сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

Она добавила, что функционал автомобиля «совершенен и абсолютно надежен».

Ранее стало известно, что Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. В Кремле подтвердили, что это был Aurus. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков объяснил, почему Путин подарил лидеру КНДР Aurus.

#Владимир Путин #aurus #ким чен ын
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