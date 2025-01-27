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Политика 27 января 2025 21:45

Путин преклонил колено в память о погибших во время блокады Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин на Пискарёвском кладбище почтил минутой молчания память погибших во время блокады Ленинграда.

Российский лидер возложил венок и преклонил колено у монумента «Мать-Родина», сообщил телеканал RT.

Еще Путин возложил цветы к братской могиле, где похоронен его старший брат Виктор. Он умер от дифтерии во время ленинградской блокады зимой 1942 года.

Ранее глава государства поаплодировал бойцам СВО на концерте в честь снятия блокады Ленинграда.

Раис Татарстана Рустам Минниханов до этого также назвал День снятия блокады Ленинграда важным событием для россиян.

«Блокада длилась 872 дня и стала одной из самых героических страниц Великой Отечественной войны», – сказал он.

Отметим, что в Татарстане в этот день также прошли различные мероприятия, включая возложение цветов к мемориалам и памятникам, а также минута молчания в память о погибших.

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#Владимир Путин #Блокада Ленинграда #память
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