«Помните о событиях далеких лет»: блокадница рассказала, как пережила военные годы

Фото: vk.com/crvsp_tatarstan

Сегодня, в день снятия блокады Ленинграда, Валентина Дуреева, пережившая эти страшные события, поделилась своей историей с курсантами регионального отделения Центра «ВОИН» Республики Татарстан. Встреча состоялась на базе Татарстанского филиала Центра «ВОИН».

Курсанты и инструкторы почтили память тех, кто пережил блокаду, а также советских солдат и офицеров, погибших при освобождении Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.

Валентина Дуреева поделилась с ребятами своими воспоминаниями: в 7 лет она оказалась заложницей блокады.

«Первым от истощения умер отец – в январе 1942 года. Далее умирали бабушка, дедушка, тети, дяди, соседи – воспоминания уже не столь ясные. Мама держалась дольше всех, благодаря ей и осталась жива», – вспоминает она.

Валентина Александровна осталась лишь с братом, и их отправили в детские дома в июле 1942 года. Они покинули Ленинград под бомбежками по Ладожскому озеру.

Фото: vk.com/crvsp_tatarstan

«Ребята, помните, не забывайте, передавайте дальше вашим детям и внукам память о страшных событиях тех далеких лет. Пока будет жива память, никому не удастся сломить наш народ. Не верьте никому, кто хочет переписать историю. Победили в той войне наши советские солдаты, которые освободили от фашистов не только Советский Союз, но и Европу», – подчеркнула Валентина Александровна.

Курсанты и инструкторы вручили блокаднице подарок от Центра «ВОИН» в честь знаменательной даты – 81-летия со дня полного освобождения города на Неве от фашистов.