Песошин поздравил татарстанцев с годовщиной снятия блокады Ленинграда

Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил татарстанцев с 81-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«27 января 1944 года – одна из великих дат в истории Великой Отечественной войны. От имени Правительства Республики Татарстан поздравляю вас с 81-й годовщиной полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от немецко-фашистской блокады», - сказал Песошин в своем поздравление.

Он подчеркнул, что 900-дневная оборона Ленинграда – одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Но несмотря на все лишения, город на Неве не сдался и вышел победителем.

«Наш народ проявил невероятную стойкость и самоотверженность, борясь не только с врагом, но также с холодом, голодом и отчаянием», - добавил премьер-министр РТ.

Нынешнее поколение, продолжает Песошин, выражает глубокую благодарность всем, кто отдал свои жизни за будущее нашей Родины.

«Сегодня мы склоняем головы в память о тех, кто отдал свои жизни за будущее нашей Родины, выражаем глубокую благодарность ветеранам и жителям блокадного Ленинграда, пережившим эти тяжелые времена. Их подвиг всегда будет служить для нас примером мужества и любви к своей Родине. Светлая память павшим героям, низкий поклон живым. Пусть в наших сердцах всегда живет гордость за великий народ, который не сломить никакими испытаниями», - сказал он.

Премьер-министр РТ также пожелал всем ветеранам здоровья, счастья и благополучия.