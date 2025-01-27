В Казани провели уроки памяти о Блокаде Ленинграда и Холокосте

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии»

В честь 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели урок для учеников казанского лицея №23, посвященный этой теме. Молодогвардейцы рассказали о трудностях, с которыми столкнулись жители города, о датах захвата и освобождения Ленинграда, как люди выживали в трудные времена. Особенно поразило школьников, что в это тяжелое время продолжали работать театры и школы, творили выдающиеся поэты, писатели и композиторы, сообщает пресс-служба «Молодой гвардии».

Блокада Ленинграда была одной из самых длительных и крупных осад в истории, причинив огромный ущерб городу и его жителям. На протяжении 872 дней блокады (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года) люди в Ленинграде сталкивались с голодом, холодом, болезнями и бомбежками, тысячи граждан погибли. Однако, благодаря героическому сопротивлению и стойкости ленинградцев блокада была преодолена и город был освобожден от фашистской оккупации.

«Даже в такие тяжелые времена наш народ остался человечным, сильным и непобедимым! Люди смогли пережить Блокаду Ленинграда и освободить город, это должен понимать и уважать каждый! В такие памятные даты мы всегда стараемся донести до каждого слушателя, что всегда важно оставаться человеком с душой», - поделилась активист Казанского местного отделения ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Анна Ананьева.

Также, сегодня в Международный день памяти жертв Холокоста молодогвардейцы провели встречу для студентов Казанского кооперативного института и КНИТУ-КАИ им. Туполева с Игорем Бикеевым, первым проректором и проректором по научной работе Казанского инновационного университета им. Тимирясова, доктором юридических наук, профессором и лектором Российского общества «Знание». Игорь Измаилович выступил с темой: «Ужасы геноцида: Международному дню памяти жертв Холокоста посвящается».

Спикер рассказал о значении понятий «фашизм» и «геноцид», показал несколько кадров из концлагерей, поделился историей возникновения нацизма и обсудил случаи проявления геноцида в истории человечества. Также он затронул тему специальной военной операции.

«Всегда откликаюсь на приглашение «Молодой Гвардии» выступить перед ребятами. Они хорошие, деятельные, ищущие. Люблю вооружать их знаниями. И сегодня в Международный день памяти жертв Холокоста я говорил о том, что Холокост как чудовищное уничтожение евреев нацистами и их пособниками - разновидность геноцида. При нем пытаются физически уничтожить национальность, этнос, расовую или религиозную группу. Творят страшные массовые убийства и другое зло. А истоком геноцида в современности является фашизм. И сейчас наши бойцы уничтожают на Украине фашизм, очищая Землю от скверны. Зная историю, мы можем не повторить ошибок прошлого. А понимание укрепляет нашу решимость и волю к Победе. Именно его я и даю ребятам», - поделился он.

Студенты после встречи остались под впечатлением.

«Сегодняшняя встреча с Игорем Измаиловичем была очень познавательной. Он рассказал о важных исторических событиях, которые мы не должны забывать. Показанные кадры заставили задуматься о том, насколько важно быть человечным. Такие мероприятия помогают нам осознать, насколько важна наша ответственность перед историей и обществом», - поделился студент КНИТУ-КАИ Данис Имамов.