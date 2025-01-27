В Лаишево состоялся митинг, посвященный 81-й годовщине освобождения Ленинграда

Сегодня в парке Победы Лаишево состоялся митинг, посвященный 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В мероприятии приняли участие глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, ветераны, жители, а также 80 участников Всероссийского проекта «Хранители истории» из Движения Первых.

В своей речи Зарипов подчеркнул, что блокадники совершили подвиг, а «стойкость ленинградцев стала символом несгибаемой силы народа». Он благодарил и землячек-блокадниц — Валентину Дурееву из села Усады и Лидию Корнееву из села Сокуры. Глава района также напомнил, что 2025-й объявлен Президентом России Владимиром Путиным и Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым Годом защитника Отечества.

Центральным событием митинга стало присоединение Движения Первых к проекту «Хранители истории». Юнармеец Иван Потапов из школы №2 им. Б. К. Кузнецова зачитал клятву, которую торжественно поддержали все 80 добровольцев. Они обязались сохранять историческую память, уважать старшее поколение и укреплять культурное наследие страны.

«Юбилейные даты — это наша общая ответственность перед прошлым. Сохранить правду о войне, передать её будущим поколениям — задача, которую мы решаем вместе. Память живёт в семейных историях о тех, кто пережил блокаду, в фронтовых письмах, в минутах молчания у обелисков. Наш долг — сделать так, чтобы дети и внуки хранили эту память так же бережно, как храним её мы», - подытожил глава района.

Мероприятие завершилось минутой молчания в память о погибших в годы блокады и Великой Отечественной войны.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Усадах поздравили блокадницу, пережившую 872 дня осады Ленинграда.