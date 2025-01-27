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Общество 27 января 2025 17:37

Путин поаплодировал бойцам СВО на концерте в честь снятия блокады Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин поаплодировал участникам СВО, которые пришли на концерт в честь годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

Напомним, 27 января Путин прибыл в Петербург на концерт «Ленинградская победа», который посвятили 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как подчеркнул российский лидер, зрителями концерта стали и участники СВО, которые являются героями сегодня.

«Они защищают родную землю, отстаивают наши интересы, безопасность России. Они здесь, в зале. Давайте их поприветствуем, поаплодируем», - цитирует Путина РИА «Новости».

Зал поддержал главу государства - участники вместе встали и поаплодировали бойцам СВО.

#Владимир Путин #СВО #Блокада Ленинграда #концерты
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