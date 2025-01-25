Раис РТ назвал День снятия блокады Ленинграда важным событием для россиян

День снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны – это важное событие для всех граждан России. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

«В предстоящий понедельник в стране будет отмечаться День воинской славы России - 81-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Блокада длилась 872 дня и стала одной из самых героических страниц Великой Отечественной войны. В республике пройдут различные мероприятия, включая возложение цветов к мемориалам и памятникам, а также минута молчания в память о погибших», – сказал Минниханов.

Он напомнил, что в годы ВОВ тысячи жителей Ленинграда были эвакуированы, в том числе в ТАССР. На данный момент в республике проживают более 70 ветеранов, которые награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», из них 48 живут в Казани.

«Наша задача - окружить их заботой и должным вниманием. Желаю всем ветеранам доброго здоровья, душевного спокойствия, благополучия и счастья», – добавил Раис РТ.