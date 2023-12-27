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Путин оценил размеры дефицита бюджета в 2023 году
Дефицит федерального бюджета сейчас меньше 2% ВВП, а по итогам завершающегося 2023 года он вообще может оказаться ниже 1,5%. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета РФ, передает ТАСС.
«Министр финансов [Антон Силуанов] сегодня рассказывал с утра, докладывал: дефицит у нас даже меньше 2%, о которых мы [ранее] говорили. И говорили, что это было бы неплохим результатом — 2% дефицита», — рассказал глава государства.
«Оказывается, что будет меньше, скорее всего. Меньше 1,5% будет даже», — оптимистично уточнил Президент только что раскрытую информацию.
За два дня до этого Владимир Путин анонсировал рост ВВП России на 3,5% по итогам 2023 года, о чем сообщал «Татар-информ».
Заседание Государственного совета было посвящено повышению роли и престижа педагога и наставника. Участие в нем принял и Раис Татарстана Рустам Минниханов. В ходе мероприятия Владимир Путин, в частности, поручил разработать системные подходы к оплате труда педагогов и предложил учредить премию «Наставник года».
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