Путин оценил размеры дефицита бюджета в 2023 году

Дефицит федерального бюджета сейчас меньше 2% ВВП, а по итогам завершающегося 2023 года он вообще может оказаться ниже 1,5%. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета РФ, передает ТАСС.

«Министр финансов [Антон Силуанов] сегодня рассказывал с утра, докладывал: дефицит у нас даже меньше 2%, о которых мы [ранее] говорили. И говорили, что это было бы неплохим результатом — 2% дефицита», — рассказал глава государства.

«Оказывается, что будет меньше, скорее всего. Меньше 1,5% будет даже», — оптимистично уточнил Президент только что раскрытую информацию.

За два дня до этого Владимир Путин анонсировал рост ВВП России на 3,5% по итогам 2023 года, о чем сообщал «Татар-информ».

Заседание Государственного совета было посвящено повышению роли и престижа педагога и наставника. Участие в нем принял и Раис Татарстана Рустам Минниханов. В ходе мероприятия Владимир Путин, в частности, поручил разработать системные подходы к оплате труда педагогов и предложил учредить премию «Наставник года».