Минниханов подписал закон о бюджете Татарстана с дефицитом в 40,1 млрд рублей

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, вносящий изменения в бюджет Татарстана на 2023 год. В результате дефицит республиканской казны составит более 40 млрд рублей, следует из документа.

Так, доходная часть бюджета выросла с 426,9 млрд рублей до 484,7 млрд рублей, а расходная — с 456,6 до 524,7 млрд рублей.

Напомним, что решение было принято на прошедшем накануне заседании Государственного Совета РТ. Согласно предыдущей версии закона, дефицит бюджета РТ на 2023 год был утвержден в размере более 29,7 млрд рублей.