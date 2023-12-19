Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов подписал закон о бюджете Татарстана с дефицитом в 40,1 млрд рублей
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, вносящий изменения в бюджет Татарстана на 2023 год. В результате дефицит республиканской казны составит более 40 млрд рублей, следует из документа.
Так, доходная часть бюджета выросла с 426,9 млрд рублей до 484,7 млрд рублей, а расходная — с 456,6 до 524,7 млрд рублей.
Напомним, что решение было принято на прошедшем накануне заседании Государственного Совета РТ. Согласно предыдущей версии закона, дефицит бюджета РТ на 2023 год был утвержден в размере более 29,7 млрд рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»