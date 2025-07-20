Путин обсудил иранскую ядерную программу со старшим советником аятоллы Хаменеи

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле Али Лариджани, старшего советника Высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«С российской стороны были высказаны известные позиции, ориентированные на стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой», – заявил Песков (цитата по ТАСС).

В свою очередь «иранский представитель по поручению своего руководства довел [до российского лидера] оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы».

Израиль в ночь на 13 июня начал направленную против Ирана операцию «Народ как лев». Это решение было обосновано наличием у ИРИ обогащенного урана, достаточного для производства девяти ядерных боеприпасов.

Израильская авиация установила контроль над большей частью воздушного пространства Ирана. Исламская республика в ответ начала ракетные и дроновые удары в рамках операции «Правдивое обещание 3».

В ночь на 22 июня в конфликт вмешались Соединенные Штаты, нанеся бомбовые и ракетные удары по трем ядерным объектам Ирана. В ответ ИРИ вечером 23 июня нанесла ракетный удар по находящейся в Катаре американской авиабазе Аль-Удейд, но предварительно предупредив об этом.

Вскоре после этого Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Режим прекращения огня начал действовать 24 июня. Недавно американский лидер предупредил, что если ИРИ приступит к созданию новых ядерных объектов, Штаты уничтожат их.