Иран нанес ракетный удар по базам США в Катаре и Ираке

В ответ на удары американцев по ядерным объектам Ирана Корпус стражей исламской революции запустил ракеты по базам Соединенных Штатов в Катаре и Ираке. Операция КСИР получила название «Башарат аль-Фатх» («Благая весть о победе»), сообщает агентство Tasnim.

По данным издания Axios, Иран запустил несколько ракет по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Именно на этой базе ВВС США, крупнейшей на Ближнем Востоке, находится оперативный штаб Центрального командования американских Вооруженных сил (CENTCOM).

Министерство иностранных дел Катара осудило иранскую атаку и отчиталось, что ПВО эмирата успешно отбила ракетный удар. По информации катарского МИД, авиабаза Аль-Удейд была заранее эвакуирована. В заявлении Катара также содержится призыв к немедленному прекращению военных действий и возвращению сторон за стол переговоров.

Газета The New York Times со ссылкой на иранские источники отмечает, что Тегеран заранее предупредил Доху о предстоящей атаке, чтобы минимизировать потери и постараться избежать дальнейшей эскалации.

Израильский 12-й канал со ссылкой на источник рассказал об одной иранской ракете, запущенной по одной из баз США на территории Ирака.

Президент США Дональд Трамп сейчас находится в Ситуационной комнате Белого дома с министром обороны Питом Хегсетом и главой Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенантом ВВС Дэном Кейном, сообщают со ссылкой на источники телеканалы CNBC и CNN, агентство Reuters.

В ночь на воскресенье Соединенные Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, находящимся в Фордо, Натанзе и Исфахане. Фордо атаковали противобункерными бомбами стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, две других цели обстреляли крылатыми ракетами подводные лодки.