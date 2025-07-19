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Политика 19 июля 2025 16:48

Трамп пригрозил Ирану уничтожением новых ядерных объектов

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Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в адрес Ирана, пригрозив уничтожением потенциальных новых ядерных объектов в случае их строительства. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены и/или уничтожены. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать», – написал Трамп.

Ранее в субботу официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи сообщил, что в случае усиления санкционного давления республика может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащать уран выше уровня 60%.

#Дональд Трамп #Иран #иран и сша
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