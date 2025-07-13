МИД РФ назвал ложным сообщение о призыве Путина к Ирану отказаться от обогащения урана

Министерство иностранных дел РФ назвало ложным сообщение американского портала Axios о призыве Президента России Владимира Путина к руководству Ирана отказаться от обогащения урана. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В МИД назвали издание «сливным бачком», тиражирующим целенаправленную дезинформацию, и намекнули, что близость здания редакции к Пентагону и штаб-квартире ЦРУ свидетельствует об их тайных связях.

«<...> одна из последних публикаций издания <...> – по всей видимости, очередная грязная политизированная кампания, которая затевается с целью эскалации напряжённости вокруг иранской ядерной программы», – выразили уверенность в МИД и подчеркнули, что отношение российской стороны к иранской ядерной программе осталось неизменным.

Ранее Axios со ссылкой на трех европейских и одного израильского чиновника написал, что Путин призвал Иран отказаться от обогащения урана, а также рассказал о своей позиции в телефонных разговорах с американским и французским коллегами Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном. Израиль также был проинформирован.

По данным источников портала, Президент РФ поддерживает идею о закреплении за Ираном права на «нулевое обогащение» в рамках ядерной сделки с США.

Обогащение урана означает повышение доли изотопа U-235 с 0,72% до 94%. Соответственно, при нулевом обогащении в уране нет искусственно увеличенного количества U-235. Выбор нулевого обогащения предполагает использование урана в его природном виде, без каких-либо манипуляций.