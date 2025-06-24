Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня.

«ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ! Израиль и Иран полностью согласовали полное ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ – оно вступит в силу примерно через 6 часов, после завершения текущих операций обеими сторонами. Режим прекращения огня продлится 12 часов, после чего война будет официально считаться ЗАВЕРШЕННОЙ!» – написал американский лидер.

По словам Трампа, Иран начнет соблюдать прекращение огня первым, через 12 часов к нему присоединится Израиль, а «спустя 24 часа наступит официальное ЗАВЕРШЕНИЕ 12-ДНЕВНОЙ ВОЙНЫ, которое будет приветствоваться во всем мире».

Трамп добавил, что во время этих этапов стороны «обязуются сохранять МИР и УВАЖЕНИЕ», и поздравил Израиль и Иран «с выдержкой, мужеством и мудростью», которые понадобились им для завершения войны.

«Эта война могла бы продолжаться годами и уничтожить весь Ближний Восток – но этого не произошло и не произойдёт! Да благословит Бог Израиль, да благословит Бог Иран, да благословит Бог Ближний Восток, да благословит Бог Соединенные Штаты Америки и да благословит БОГ ВЕСЬ МИР!» – заключил Президент США.