Трамп: Иран «отчаянно» хочет возобновить переговоры с США по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что Иран проявляет «отчаянное» стремление к возобновлению переговоров с Вашингтоном по ядерной программе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они хотят вести переговоры. Они хотят этого отчаянно. Мы не торопимся: у них был шанс заключить сделку, они не сделали этого — и тогда мы разбомбили к чертям их объекты», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США не испытывают спешки в этом вопросе, но готовы вернуться за стол переговоров, если Тегеран действительно проявит такую инициативу.