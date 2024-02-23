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Путин: Четыре Ту-160М переданы Вооруженным силам
Четыре стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М, произведенных на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова, переданы Вооруженным силам РФ. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин в обращении по поводу Дня защитника Отечества.
«Буквально на днях в Казани в Вооруженные силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М», — сказано в поздравлении главы государства, которое опубликовала пресс-служба Кремля.
Речь идет о глубоко модернизированных стратегических бомбардировщиках-ракетоносцах, которые Президент осмотрел во время посещения Казанского авиационного завода 21 февраля. Тогда он поднялся в кабину одного из этих самолетов и предложил назвать бомбардировщик в честь первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева.
На следующий день, 22 февраля, Путин совершил полет на Ту-160М. После этого он поделился впечатлениями, отметив высокую надежность самолета, улучшенную систему управления воздушным судном и повышенный уровень комфорта для членов экипажа.
«<...> как я сказал командиру судна, руководству Министерства обороны, еще раз скажу: „Конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил“», — заметил тогда российский лидер.
Еще в декабре минувшего года министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что завершается поставка дальней авиации четырех стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М.
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