Мантуров рассказал, придет ли самолет комплекса ПАК ДА на смену Ту-160

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что самолет комплекса ПАК ДА не придет на смену самолету «Ту-160», а будет работать параллельно. На данный момент работы по разработке аппарата идут по графику, но конкретные сроки выхода пока не обозначены.

«Я считаю, что этот самолет, его конструкция, в особенности двигатель, который создал конструктор Кузнецов, вообще опередил свое время. Его модификация использовалась на Ту-144», — рассказал спикер журналисту «Татар-информ».

Он также отметил, что это уже третья модификация данного самолета и в будущем аппарат переживет еще несколько. При этом, учитывая налет, который предполагается на этих самолетах, ресурс работы воздушного судна будет достаточно большой.

Еще Мантуров добавил, что завод должен перейти на производство 20 штук гражданских самолетов в 2026 году, согласно графику.

«И текущий, и следующий год будет посвящен, в первую очередь, созданию нового производства на территории КАПО», — поделился министр.