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Шойгу: Завершается поставка дальней авиации четырех собранных в Казани Ту-160М
Завершается поставка российской дальней авиации четырех стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М, которые производит Казанский авиационный завод. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.
«В авиационные стратегические ядерные силы завершается поставка четырех стратегических ракетоносцев Ту-160М», — заявил глава Минобороны (цитата по ТАСС).
Ранее, в июле и сентябре, Шойгу называл такое же число стратегических бомбардировщиков Ту-160М, которые должны быть переданы Вооруженным силам до конца текущего года. Речь шла о двух новых и двух модернизированных машинах.
Летом также сообщалось, что в Минобороны изучают возможность создания авиаполка на Ту-160 на Дальнем Востоке. Сейчас эти ракетоносцы находятся на вооружении 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, которая базируется на аэродроме Энгельс в Саратовской области.
Кроме того, осенью стало известно, что дальняя авиация получила новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью более 6,5 тыс. километров.
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