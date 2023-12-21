Шойгу: Завершается поставка дальней авиации четырех собранных в Казани Ту-160М

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завершается поставка российской дальней авиации четырех стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М, которые производит Казанский авиационный завод. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

«В авиационные стратегические ядерные силы завершается поставка четырех стратегических ракетоносцев Ту-160М», — заявил глава Минобороны (цитата по ТАСС).

Ранее, в июле и сентябре, Шойгу называл такое же число стратегических бомбардировщиков Ту-160М, которые должны быть переданы Вооруженным силам до конца текущего года. Речь шла о двух новых и двух модернизированных машинах.

Летом также сообщалось, что в Минобороны изучают возможность создания авиаполка на Ту-160 на Дальнем Востоке. Сейчас эти ракетоносцы находятся на вооружении 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, которая базируется на аэродроме Энгельс в Саратовской области.

Кроме того, осенью стало известно, что дальняя авиация получила новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью более 6,5 тыс. километров.