Путин анонсировал строительство сети ВСМ, в том числе до Казани

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В России будет реализован «масштабный проект по созданию сетей высокоскоростных железных дорог», одной из которых станет ВСМ Москва — Казань. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на IV Железнодорожном съезде, сообщает пресс-служба Кремля.

Впрочем, первой должна быть построена ВСМ Москва — Санкт-Петербург, создание которой обсуждается как минимум с конца 1980-х годов. «В качестве первого шага такой маршрут должен кардинально сократить время в пути между двумя крупнейшими агломерациями нашей страны — Москвой и Санкт-Петербургом», — заметил Президент.

«Затем такие трассы должны соединить столицу с братской Белоруссией, с Минском, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, обеспечить доступность курортов Черноморского побережья <…>», — перечислил глава государства.

«И особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка», — добавил он, упомянув таким образом новые регионы. По словам Путина, высокоскоростные магистрали должны пройти по территориям, где проживают более 111 млн россиян, то есть 80% населения страны.

В той же речи Президент упомянул, что квантовая сеть Российских железных дорог объединит Казань, Москву и другие крупные города.

Ранее, в июне этого года, строительство магистрали от столицы до Казани анонсировал председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров. В начале октября ВСМ Москва — Казань получила положительное заключение Главгосэкспертизы, хотя, как чуть ранее заявлял Миндортранс Татарстана, в ведомство не поступало информации о возобновлении проекта. Позднее, в декабре, в РЖД сообщили, что проектирование этой ВСМ завершено.