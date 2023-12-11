Проектирование ВСМ Москва—Казань завершено, сообщили в РЖД

Проектирование участка высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью завершено. Далее начнется работа над отрезком до Екатеринбурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу РЖД Олега Тони.

«Трасса внесена в схему территориального планирования Российской Федерации», — добавил он.

Планируемая национальная сеть высокоскоростного движения в России протянется на 3,75 тыс. километров и, как ожидается, охватит порядка 80% населения страны. Основные проекты — ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, а также между столицей, Казанью и Екатеринбургом. Третий проект может соединить Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону и Адлер. Кроме того, в схему территориального планирования внесли российскую часть магистрали от Москвы до Минска.

Напомним, что строительство магистрали в июне этого года анонсировал председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров. В начале октября ВСМ Москва — Казань получил положительное заключение Главгосэкспертизы, хотя, как чуть ранее заявлял Миндортранс Татарстана, в ведомство не поступало информации о возобновлении проекта.