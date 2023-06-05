РЖД анонсировали строительство ВСМ из Москвы в Казань и Ростов-на-Дону

Холдинг «Российские железные дороги» собирается построить высокоскоростные магистрали Москва — Казань и Москва — Ростов-на-Дону. Об этом рассказал генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров в ходе беседы с Михаилом Ковальчуком в эфире программы «Картина мира» на телеканале «Культура».

«Москва — Казань <…> планируется. Москва — Ростов тоже есть в планах», — отметил руководитель РЖД.

Строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань обсуждалось с 2013 по 2019 год. В 2020-м вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объяснил, что строительство ВСМ отложено из-за высокой стоимости проекта (на тот момент он оценивался в 1,7 трлн рублей) и недостаточной изученности потенциального пассажиропотока.

Впрочем, в конце 2022 года заместитель министра транспорта России Валентин Иванов сообщил, что ведомство вернется к рассмотрению возможности создания проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью.