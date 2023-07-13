Ханифов: Строительство железной дороги от Казани до Челнов зависит от ВСМ Москва — Казань

Строительство железной дороги от Казани до Набережных Челнов зависит от реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на 45-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Есть проектно-сметная документация по ВСМ Москва — Казань. Проект готов, получил положительное заключение Главгосэкспертизы и ожидает своего часа. Недавно этот вопрос поднимался на уровне Президента РФ [Владимира Путина]. Все зависит от старта этого проекта», — сказал глава Миндортранса.

Ханифов отметил, что есть «концептуальные решения» по железной дороге Самара — Ульяновск — Казань, которая пройдет дальше в Набережные Челны. Маршрут уже подобран.

«Этот вопрос поднимался на встречах с руководителями Горьковской и Куйбышевской железных дорог. Разработки имеются, пока к проекту не приступали», — подчеркнул он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в начале июня РЖД анонсировали строительство ВСМ из Москвы в Казань и Ростов-на-Дону, но без каких-либо деталей.