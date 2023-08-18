«Лучший вариант – поднять дорогу над землей»: Путин вернул ВСМ Москва – Казань к жизни?

На церемонии открытия МЦД-3 в Москве Владимир Путин отметил, что нужно в ближайшем будущем построить такую же магистраль и до Нижнего Новгорода, Казани, а потом и Урала

Фото: kremlin.ru

«Построить такую магистраль и до Казани»

Президент России Владимир Путин вчера напомнил о проекте строительства высокоскоростной магистрали до Казани. На церемонии открытия МЦД-3 в Москве он отметил, что нужно в ближайшем будущем построить такую же магистраль и до Нижнего Новгорода, Казани, а потом и Урала.

«Безусловно, нужно двигаться в Нижний Новгород, Воронеж, из Нижнего — в Казань, из Казани — в уральский регион. Это не только сократит время передвижения людей от одной крупной агломерации к другой, это улучшит связанность страны, подтолкнет развитие таких сфер, как образование, наука», – подчеркнул глава государства.

Строительство высокоскоростной магистрали Москва – Казань обсуждалось с 2013 по 2019 год Фото: kremlin.ru

Напомним: строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань обсуждалось с 2013 по 2019 год. В 2020-м вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объяснил, что строительство ВСМ отложено из-за высокой стоимости проекта (на тот момент он оценивался в 1,7 трлн рублей) и недостаточной изученности потенциального пассажиропотока.

В апреле того же года министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин на брифинге в Кабинете Министров РТ заявил, что проект ВСМ пока «положили на полку», хотя проектирование на территории республики было завершено. «Надеемся, что в лучшей экономической ситуации к этому проекту мы еще вернемся», — выразил надежду он.

И уже в конце 2022 года заместитель министра транспорта России Валентин Иванов сообщил, что ведомство вернется к рассмотрению возможности создания проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью.

Фарит Ханифов заявил о том, что строительство железной дороги от Казани до Набережных Челнов зависит от реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва — Казань Фото: gossov.tatarstan.ru

«Все зависит от старта этого проекта»

Наконец, 13 июля этого года министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов заявил о том, что строительство железной дороги от Казани до Набережных Челнов зависит от реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Ханифов сказал об этом на 45-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Есть проектно-сметная документация по ВСМ Москва — Казань. Проект готов, получил положительное заключение Главгосэкспертизы и ожидает своего часа. Недавно этот вопрос поднимался на уровне Президента РФ. Все зависит от старта этого проекта», — сказал глава Минтранса.

Ханифов отметил, что есть «концептуальные решения» по железной дороге Самара — Ульяновск — Казань, которая пройдет дальше в Набережные Челны. Маршрут уже подобран. «Этот вопрос поднимался на встречах с руководителями Горьковской и Куйбышевской железных дорог. Разработки имеются, пока к проекту не приступали», — подчеркнул он.

Высокоскоростная магистраль не остановится на Казани — движение предполагается вплоть до новых территорий Фото: © «Татар-информ»

«И смысл, и задачи могут меняться: ситуация-то поменялась»

«Татар-информ» предложил экспертам оценить новость о планах строительства ВСМ Москва — Казань экспертам.

Кандидат технических наук, доцент, директор Института транспортных сооружений, завкафедрой «Изыскания и проектирование автомобильных дорог» КГАСУ Евгений Вдовин:

— Я точно так же, как и вы, прочитал об этом в СМИ, но конкретики не знаю. Пока не удалось ни пообщаться с коллегами, ни получить по этому вопросу доскональную информацию. Либо это будет старый вариант ВСМ, который «прокладывали» много раз, но затем положили на полку. Либо предполагается какой-то новый маршрут, потому что были названы и дальнейшие задачи. Какие функции высокоскоростная магистраль должна выполнять? Она не остановится на Казани — движение предполагается вплоть до новых территорий. И смысл, и задачи проекта могут меняться: ситуация-то поменялась. Впрочем, могут меняться и сами задачи.

Если мы снова начнем экономить и пустим поезда по земле, появится пересечение над железной дорогой: путепроводы. Их нужно будет содержать, очищать от снега и т. д. Фото: mos.ru

«Самый лучший вариант — поднять дорогу над землей»

Генеральный директор НП «Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса» (АСДОР), эксперт по дорогам Юрий Агафонов:

— Если говорить об этом проекте, то из всех вариантов, которые обсуждали, по-моему, самый лучший — идти эстакадой. То есть строить опоры и поднимать дорогу над землей, чтобы не было никаких пересечений ни в каком уровне с железной дорогой. Да, этот проект будет подороже, чем по земле. Но тогда действительно можно будет запускать высокоскоростные поезда со скоростью до 300-400 км. в час.

Тогда это будет оправдано и время в пути будет сокращено до минимума. А если мы снова начнем экономить и пустим поезда по земле, появится пересечение над железной дорогой: путепроводы. Их нужно будет содержать, очищать от снега и т.д. А поезд, движущийся со скоростью 400 км в час, все-таки должен быть безопасным и защищенным от внешних факторов. Надземный вариант, о котором я говорю, рассматривался, эксперты его предлагали. Но потом его отодвинули, потому что он дорогой.

Исходя из опыта, опасаюсь, что мы в погоне за экономией снова добьемся отрицательного результата, как в случае со скоростным поездом Москва – Санкт-Петербург. Там изначально планировали построить высокоскоростное сообщение. Деньги собрали, потом они куда-то делись. И в результате поезд едет со скоростью 200 км в час максимум. Это лучше, чем ничего, но вообще полумера.

Фото на анонсе: mos.ru