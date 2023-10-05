Проект ВСМ Москва — Казань получил положительное заключение Главгосэкспертизы

Проектная документация по ВСМ Москва — Казань разработана по всем этапам строительства. Получены также положительные заключения Главгосэкспертизы России, сообщает РБК со ссылкой на РЖД.

«Решение о практической стадии реализации проекта находится в компетенции органов государственной власти», – отметили в пресс-службе компании.

В ведомстве также уточнили, что приоритетным направлением является маршрут высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, а решение о начале реализации проекта ВСМ Москва – Казань не принято.

«Маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом на сегодня является приоритетным направлением. В соответствии с поручением Президента России [Владимира Путина] Минтрансом, федеральными министерствами, РЖД, ПАО “Сбербанк” осуществляется оценка материалов проекта, финансовой и организационно-правовой моделей», – отметили в пресс-службе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Миндортранс Татарстана не получал официального уведомления о возобновлении проекта ВСМ Москва — Казань. Проект был приостановлен по решению президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, принятому 6 августа 2019 года.