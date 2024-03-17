Просмотры телемарафона «Всей семьей на выборы» в соцсетях превысили 70 тысяч

Более 73,3 тыс. человек посмотрели 12-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы» в социальных сетях. Об этом сообщает ТНВ.

Прямая трансляция проекта стартовала на телеканале в 8 часов утра в заключительный день выборов Президента РФ. За 12 часов перед зрителями выступят свыше 100 гостей: известные татарстанские семьи, звезды, медиаперсоны.

К 17 часам в прямом эфире студию ТНВ посетила 31 семья, проходят прямые включения как с «Болгар Радиосы», так с семейного фестиваля у «Ак Барс Арены». Работают четыре пары ведущих ТНВ, 12 детей ведущих «ШАЯН ТВ».

В ходе специальных выпусков «Новостей Татарстана» можно увидеть репортажи с избирательных участков, данные о явке, предварительные итоги из ЦИК. О том, как проходит марафон «Всей семьей на выборы», читайте в материале «Татар-информа».

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

В первый день свой голос отдали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и другие известные татарстанцы. Подробнее читайте в материале «Татар-информа».