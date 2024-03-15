Минниханов с супругой проголосовали на выборах Президента России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и его супруга проголосовали на стартовавших сегодня выборах Президента России. Он прибыл на свой избирательный участок в главном здании КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева в 10 часов утра.

«Результат волеизъявления граждан нашей многонациональной страны, безусловно, будет иметь исторический характер, определит вектор развития внешней и внутренней политики государства на долгие годы вперед. В ближайшие три дня вместе мы выберем будущее нашей страны. Многое сделано, но немало еще предстоит. Поэтому крайне важно продолжить курс на укрепление Отечества и процветание родной республики», — отмечал накануне в своем обращении к жителям республики Рустам Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис РТ тогда подчеркнул, что Татарстан — опорный субъект Российской Федерации, регион-лидер по основным макроэкономическим показателям и качеству жизни, который строит амбициозные планы и движется вперед.

Рустам Минниханов осмотрел ярмарку, организованную на первом этаже здания, и затем отправился голосовать. Получив бюллетень, зашел в кабинку для голосования, откуда уверенно вышел и опустил его в урну, горячо поприветствовав многочисленных журналистов, приехавших в этот день на избирательный участок.

Сразу после этого политик опубликовал пост в своем Telegram-канале, включавший фотографию из участка и зеленую галочку. Таким образом руководитель республики показал, что он исполнил свой гражданский долг, проголосовав на текущих выборах Президента.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов, На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).