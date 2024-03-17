Ключи от авто, молодожены и гендер-пати: как проходит марафон «Всей семьей на выборы»

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Иностранные наблюдатели в шоке от выборов

Одним из первых гостей стал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Он рассказал, как идет избирательный процесс в Татарстане. «Прекрасная погода, хорошее настроение, активно голосует Татарстан», – поделился он.

Глава избиркома напомнил, что на участках работают свыше 16 тыс. наблюдателей, в том числе и международных. Есть в их составе даже два представителя стран НАТО.

«У нас есть иностранные наблюдатели: миссии СНГ, Испании, Гватемалы, Танзании, Индонезии, Доминиканской Республики. Они хотят посмотреть Татарстан, пообщаться с избирателями, посмотреть, как работают участки. Они в шоке, такого у них в странах нет», – добавил председатель ЦИК.

Сам он поучаствовал в выборах накануне. «Я голосовал за стабильность, за будущее, за свою страну. Мы в семье очень часто разговариваем, почему важно будущее. Эти выборы, которые завершаются сегодня у нас в стране, – это ответ на главный вопрос, каким будет твое село, любимый город, любимая и великая Россия», – заключил он.

Явка избирателей на выборах Президента России в Татарстане, по данным системы ГАС «Выборы» на 12 часов 17 марта, – 71,68% Фото: t.me/cik_rt

Высокая явка ожидается и в селе, и в городе

Политтехнолог, гендиректор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов заявил, что выборы, которые проходят сегодня, самые важные за последние 20 лет.

«Важны они и по геополитическим событиям, которые сегодня разворачиваются вокруг нашей страны, и по тем результатам, которые мы по итогам этих выборов получим. Это самое важное голосование начиная с 2000 года», – прокомментировал он.

Заместитель директора по научной деятельности Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова со ссылкой на соцопросы оценила возможную явку на выборы в Татарстане

«Татарстанский избиратель очень ответственный – это первая особенность. У нас очень часто бывает высокая явка на выборах и в селе, и в городе. Думаю, что по результатам социсследований ожидается явка порядка 85%», – прокомментировала она.

Фазлеева, Зарипова и Патяшина рассказали о семейных ценностях

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева рассказала о главных семейных ценностях и традициях своей семьи, а также о любимых блюдах, которые готовит, – это блины, манты, супы.

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала о своей семье, а также о мерах поддержки, которые реализуются в республике.

На выборы глава профильного ведомства ходила со своими двумя сыновьями. На данный момент ввиду возраста они не имеют права голоса, однако для них интересен сам избирательный процесс. «Они очень активные, гордятся страной и тем, что родились в Татарстане. Воспитываю их патриотами», – отметила Эльмира Зарипова.

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Главный государственный санитарный врач по Татарстану Марина Патяшина рассказала о своей семье и о том, как ввиду загруженного рабочего графика ей удается сохранить в доме теплую атмосферу. «Тренд семьи у нас во всем. Мы все свободное время, которого у меня и так немного, проводим только семьей. У нас есть традиция раз в год делать фотосессию на Рождество», — поделилась врач.

Розыгрыш третьего автомобиля состоится в 20 часов

На телемарафоне сегодня вручили ключи от двух автомобилей Lada Vesta победителям конкурса «Всей семьей на выборы».

Семья Гардисламовых из Актанышского района РТ выиграла машину в первый день голосования. Флюда Гардисламова учительница, трудится в школе села Татарские Ямалы. Муж Алмаз — сотрудник пожарной службы. Они сделали фотографию на участке на память и выложили в соцсети.

Семья Хуснутдиновых из Лаишевского района РТ выиграла во второй день. Они выложили фото с участка и в браслете «Всей семьей на выборы» в аккаунте супруги Алины Хуснутдиновой. Семья живет в поселке Усады Лаишевского района, родители воспитывают 2-летнюю дочь, мама в декрете, а папа — самозанятый.

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Отметим, что розыгрыш последнего, третьего автомобиля Lada Vesta на конкурсе «Всей семьей на выборы» состоится в 20.10 на ТНВ.

Поучаствовать в розыгрыше может любая семья, проживающая в Татарстане. Для этого необходимо принять участие в голосовании, сфотографироваться всей семьей на избирательном участке и выложить фото в соцсетях. Свои публикации нужно подкрепить хештегами #ТатарстанАлга #ВсейСемьейНаВыборы.

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Из ЗАГСа – на прямой эфир

Ильназ и Ляйсира Зиннатуллины сегодня торжественно зарегистрировали свой брак в Сабах, а затем приехали на марафон. В прямом эфире молодожены рассказали историю их знакомства, о семейных ценностях.

«Мы познакомились через интернет. Два года встречались, узнавали друг друга, и 13 января Ильназ сделал предложение. Когда на сайте районного ЗАГСа увидели предложение назначить день регистрации на день выборов, долго не стали думать. На портале Госуслуг оставили свое заявление», – рассказала Ляйсира.

Как добавил Ильназ, 13 января он позвал свою возлюбленную на фотосессию в ресторан.

«Я пригласил фотографа, видеографа, официанты уже ждали. Когда принесли десерт, там было кольцо», – поделился он.

Ильназ – предприниматель, а Ляйсира работает специалистом в социальном фонде. Также она по совету мужа начала собственное дело.

Ляйсира также поделилась своим видением семейных ценностей: «Семья – это сильный, умный мужчина и достойная женщина. Мужчина обеспечивает семью, а женщина воспитывает детей – членов общества», – сказала она.

Пара узнала пол ребенка прямо в студии

Сентиментальным эпизодом на марафоне стал момент, когда супруги из Казани узнали пол ребенка. Семье Газизовых, которые собираются стать родителями, устроили небольшое гендер-пати прямо в студии — они лопнули шар с цветным конфетти.

«У нас уже есть дочь, ей 8 лет. К рождению второго ребенка готовились, планировали. Неважно, какого пола он будет, главное, чтобы был здоров», — признались супруги.

Поддержать Газизовых в студию пришла акушер-гинеколог, репродуктолог, заслуженный врач РТ Фирая Сабирова. Она поздравила будущих родителей и подарила подарок от центра, в котором родилась и первая дочка супругов.

Лопнув шар с конфетти, Газизовы узнали, что вторым ребенком в семье тоже станет девочка. Они отметили, что очень этому рады и с нетерпением будут ждать июля, чтобы встретиться с новорожденной малышкой.

Супруги также рассказали, что уже вчера побывали на избирательном участке и отдали свои голоса за одного из кандидатов. По их мнению, выборы — это важное событие в жизни каждого гражданина, ведь именно на них решается будущее страны.

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«Патриотизм в первую очередь идет от семьи»

Заведующий Домом культуры села Чита Пестречинского района, известный блогер Миннур Шамсутдинов на онлайн-марафоне «Выбираем всей семьей!» рассказал о доброте. Отметим, что он приехал на марафон с семьей в полном составе – жена и трое детей. Супруга Ольга Шамсутдинова – главный редактор газеты Пестречинского района «Алга».

«Патриотизм в первую очередь идет от семьи, воспитания. Наши родители всю жизнь помогали другим, были отзывчивы к проблемам людей и нас учили этому. Мы не умеем отказывать. А когда слышишь слова благодарности, то и в следующий раз хочется помогать. В этом я получаю удовольствие для себя», – признался Миннур Шамсутдинов.

Он также рассказал, что собирает помощь ребятам Пестречинского района, участвующим в специальной военной операции.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане проголосовали 71,68% избирателей

Напомним, что трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта и завершаются сегодня в 20.00. В республике работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

По последним данным, на 12 часов, в Татарстане проголосовали 71,68% избирателей.