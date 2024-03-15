Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин проголосовал на выборах Президента России. На избирательный участок, расположенный в казанском лицее №116 имени Героя Советского Союза А. С. Умеркина, глава парламента пришел вместе с супругой.

«В этой избирательной кампании всем надо принять участие, потому что каждый заинтересован в том, чтобы его будущее было спокойным, чтобы глава государства отвечал на запросы населения. Важно выбрать достойного человека, чтобы в непростых условиях была обеспечена спокойная жизнь, созидательный труд граждан Татарстана и России в целом», — сказал Мухаметшин журналистам после голосования.

Председатель Госсовета убежден, что татарстанцы именно так и сделают свой выбор. «Уверенность, с которой на этих выборах проголосуют татарстанцы, должна обеспечить стабильность в России и в мире, дальнейшее развитие нашей страны. Поэтому мы и хотим, чтобы максимальное количество людей пришло на избирательные участки, отдали голоса за того, за кого считают нужным», — подчеркнул он.

Как секретарь Татарстанского отделения партии «Единая Россия» Мухаметшин отметил, что единороссы «идут на выборы в хорошем настроении». «Мы неоднократно в ходе избирательной кампании встречались с активом партии, с населением Татарстана. Это еще раз подтвердило, что „Единая Россия“ — та партия, на которую опирается действующая власть как в республике, так и в стране в целом», — заявил он.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).