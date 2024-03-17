«Строили семью по кирпичику»: родители пятерых детей стали гостями телемарафона на ТНВ

Многодетная семья Полукеевых, в которой воспитываются пять детей, в эфире 12-часового телемарафона «Всей семьей на выборы» на ТНВ рассказала о своих традициях.

«Мы всей семьей отмечаем дни рождения, обязательно с тортом. Ездим летом на Каму и Вятку с палатками, катаемся на лодке. Дети увлекаются робототехникой, спортом, участвуют в соревнованиях», — рассказала многодетная мама Лилия.

Артемий Полукеев отметил, что «семья строилась по кирпичику». А познакомились будущие супруги ещё во время учебы в вузе Нижнекамска.

Марафон «Всей семьей на выборы» продлится до 22:00. Ожидается, что посетителями станут свыше 100 гостей — это известные семьи республики, медиаперсоны, звезды татарской эстрады со своими родными.

Интересно, что в прямом эфире зрители смогут увидеть и мероприятия с «Ак Барс Арены». Там хедлайнерами концерта станут Хабиб, музыкальные коллективы «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кар-мэн» и Ваня Дмитриенко.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике продолжают работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открыты 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).