Промрейтинг районов Татарстана-2025: Елабуга отгрузила на триллион, Бугульма упала на 40%

Промышленное производство в Татарстане за 2025 год сократилось в 25 районах из 45. В минус ушли Набережные Челны и Елабужский районы, «в ноль» сработал Альметьевский, а из топ-10 по объемам отгрузки заметную динамику показала только Казань. Подробнее – в обзоре аналитического центра «Татар-информа».





В Казани промышленность прибавила за год на 3,6%, но по итогам 2024-го индустрия в столице Татарстана разгонялась на 9,6%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За 2025 год в плюс сработали лишь 20 районов Татарстана из 45

Промышленное производство в Татарстане по итогам 2025-го, по предварительным оценкам Росстата, выросло на 9,9% (после 6,1% по итогам 2024-го). Этим наша республика сильно выделяется на общероссийском фоне – по РФ в целом рост индустрии за прошлый год, напротив, замедлился до 1,3% (с 5,1% в 2024-м). Но есть нюансы.

Так, достижение Татарстана было обеспечено фантастическим ускорением только одной из четырех составляющих индекса промпроизводства (ИПП) – в обрабатывающих отраслях, которые скакнули на поражающие воображение 16,4% (на 11,4% годом ранее). Добыча полезных ископаемых в то же время сократилась за год на 0,9%, энергетика – на 2,4%. И лишь коммунальные отрасли тоже выросли, но очень уж символически (на 0,7%). К тому же доли двух последних секторов в ИПП минимальны.

При этом и обработку, чья доля в отгрузке по итогам 2025-го выросла до 80% (в 2005-м, для сравнения, она составляла 52%), разогнал узкий ряд отраслей, преимущественно, как нетрудно догадаться, связанных с ВПК. Без учета этого фактора в промышленности Татарстана (по крайней мере, в ее более, скажем так, гражданской части) особого роста не наблюдается. Фактически нулевой производственный Индекс «Татар-информа» (100,1%) свидетельствует по факту о стагнации.

Муниципальная «промышленная» статистика по итогам 2025-го также не поражает воображение безудержными темпами роста на местах. В силу разнообразного индустриального профиля районных экономик на динамику промышленности в них может влиять огромное количество факторов (в том числе субъективных), некоторое замедление активности «в целом» все равно заметно и невооруженным глазом.

Так, за прошлый год в плюс сработали лишь 20 районов из 45 (в 2024-м – на десять больше). При этом выше общереспубликанского значения ИПП поднялся лишь в двух муниципалитетах, которые относятся к индустриальным «карликам» – в Апастовском (почти вдвое) и Камско-Устьинском (на 12,7%). Как неоднократно объяснял АЦ «Татар-информа», динамика промпроизводства в таких районах часто скачет из-за «эффекта базы», а также разовых и случайных факторов (у лидеров промышленности Татарстана за счет масштабов столь резкие пертурбации – что в одну, что в другую сторону – практически невозможны).

Кроме того, что еще показательнее, из топ-10 районов по объемам отгрузки в минус за 2025-го ушли шесть. А если прибавить к ним Альметьевский, абсолютный и бессменный лидер по сумме отгруженных товаров и услуг в республике (четверть из более чем 6 трлн рублей), который сработал просто в чистый «ноль», отличников останется еще меньше. Да и в затесавшихся в эти ряды Нижнекамском (+1%) и Лаишевском районах (+1,1%) динамика впечатляющей не выглядит.

Исключение – Казань, промышленность в которой прибавила за год на 3,6%. Но по итогам 2024-го индустрия в столице Татарстана разгонялась на 9,6%.

По итогам 2025-го падение в Альметьевской агломерации составило 8,5% Фото: © пресс-служба АИР РТ

В Бугульминском районе промпроизводство за прошлый год рухнуло почти на 40%

Теперь по традиции посмотрим на три агломерации Татарстана, на которые в сумме приходится почти 90% всей отгрузки по республике. Там никакого роста в промышленности не наблюдается от слова совсем – по расчетам «Татар-информа», усредненные ИПП в Казанской, Камской и Альметьевской агломерации оказались ниже 100%. Тогда как по итогам 2024-го «проседала» только Альметьевская агломерация (примерно на 5%).

По итогам 2025 года падение в ней составило 8,5%. Арифметически столь печальный результат объяснить легко – в Бугульминском районе, одном из центров не только нефтедобычи, но и нефтесервиса в республике, промпроизводство за прошлый год рухнуло почти на 40%. И хуже ситуации не сложилось нигде. Более того, по итогам 2024-го индустрия в этом районе тоже проседала, но тогда на 8,6%. То есть речь не о разовом спаде, а об устойчивом негативном тренде.

Глава района Дамир Фаттахов объяснял «антирекорд» Бугульмы санкциями и падением выручки у системообразующих предприятий. Совет из директоров этих компаний, созданный при районной администрации, по его словам, сейчас разрабатывает стратегию развития местной промышленности. Как заявил Раис РТ Рустам Минниханов, посетивший в конце февраля итоговое заседание Совета района, ситуация требует срочных «оздоровительных» решений. Одно лежит на поверхности: «Для крупного промышленного центра одного парка с семью резидентами явно недостаточно. В Бугульме народ творческий – и всего один промышленный парк!» – говорил Раис РТ.

При этом промпроизводство в Лениногорском и Азнакаевском районах за год, напротив, выросло (в 2024-м сокращение наблюдалось по всей агломерации). Поэтому, если вычесть из расчетов аномально просевшую Бугульму, Альметьевский узел окажется даже в плюсе.

Но, напомним, особенность этого экономического центра Татарстана – абсолютное экономическое доминирование Альметьевского района, который «задавливает» всех остальных за счет эффекта масштаба. А ИПП там, как уже было сказано выше, по итогам прошлого года составил ровно 100% (за 2024-й было падение на 2,8%). С учетом динамики в добыче полезных ископаемых впору говорить и не о спаде, и не о росте, а о некоей стагнации в агломерации.

Правда, если в 2024 году отгрузка только в Альметьевском районе превышала 1,83 трлн рублей, то в 2025-м объем сократился до 1,55 трлн рублей. В целом по агломерации показатель просел на те же 18%. Впрямую, конечно, сравнивать две цифры некорректно; стоимость отгруженных, то есть проданных предприятиями товаров собственного производства (а также работ и услуг), Татарстанстат рассчитывает в фактических отпускных ценах. Однако, по официальным данным, отгрузка в добыче полезных ископаемых по Татарстану за прошлый год просела еще больше, на 26,7% (до 925,2 млрд рублей). И в районах нефтедобывающего пояса республики это падение проявляется со всей очевидностью.

По итогам 2025-го года Елабужский район стал вторым, где отгрузка превысила 1 трлн рублей Фото: © rais.tatarstan.ru

В Татарстане появился еще один район, отгрузка в котором превысила 1 трлн рублей

Усредненный ИПП по Камской агломерации за прошлый год составил 94,7% (годом ранее – 101,6%). Из шести районов, формирующих этот экономический центр республики, производство выросло только в Нижнекамском – центре нефтехимии и нефтепереработки Татарстана. Да и то всего на 1%.

Спад в еще одном районе «химического» профиля – Менделеевском – объясняется плановой остановкой градообразующего предприятия «Аммоний» для капитального ремонта.

В Набережных Челнах, очевидно, негативная динамика связана с затянувшимся сокращением в автопроме: по итогам 2025-го – на 23,9% (в том числе производство грузовиков в Татарстане рухнуло на 32,4%, до 40 тыс. шт.).

Удивительным, несмотря на разгон в машиностроении, особенно в тех его сегментах, что «живут» на гособоронзаказе, который в целом по Татарстану за прошлый год вырос в четыре раза, выглядит спад в Елабужском районе. Причем продолжается он второй год подряд.

Но, несмотря на это, муниципалитет смог всего за один год взять ранее совершенно недоступную для себя вершину. Как и прогнозировал «Татар-информ», по итогам 2025-го он стал вторым, где отгрузка превысила 1 трлн рублей (исторически кроме Альметьевского, где расположена «голова» «Татнефти», на это не был способен никто). И это при том, что в 2024-м объем отгруженных товаров и услуг в Елабужском районе поднимался лишь до 504 млрд рублей!

Во многом за счет этого «прорыва» в целом по Камской агломерации отгрузка в «деньгах» выросла больше чем на 20% (при всей условности таких расчетов), выйдя за 2,8 трлн рублей. Это более 45% в общей копилке по республике. Диссонанс между темпами роста ИПП и отгрузки показывает разницу между натуральными объемами производства и их стоимостным выражением.

Напомним, Минстрой РТ причисляет к Камской агломерации также Заинский, Мамадышский и Мензелинский районы. Мы их в расчетах не учитываем. Но и с ними усредненный ИПП по агломерации улучшился бы не сильно, всего до 95,3% (вместо 102,7% годом ранее). А вот отгрузка составила бы уже почти половину от общего объема по Татарстану.

Суммарная отгрузка по Казанской агломерации выросла на 11%, до 1,17 трлн рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Состояние экономики Казани напрямую зависит от общей ситуации в республике и стране»

Казанская агломерация по итогам 2025 года просела до усредненного ИПП в 98,1%. И это печально, поскольку за 2024-й аналогичный индекс поднимался до 108,6%. Но в позапрошлом году промышленность росла во всех районах «столичного узла», а в прошлом – только в трех.

При этом сильно просели показатели в Зеленодольском и Высокогорском районах. Заметно, но все же хуже, чем годом ранее, прибавили Пестречинский район и, к счастью, Казань.

В то же время суммарная отгрузка по Казанской агломерации выросла на 11%, до 1,17 трлн рублей. Но в самой Казани объем немного не дотянул до заветного триллиона (926 млрд рублей). Впрочем, это на 6,3% больше, чем годом ранее. «Состояние экономики Казани напрямую зависит от общей ситуации в республике и стране. Несмотря на непростую мировую повестку, в городе удается сохранять экономическую стабильность», – сообщил глава Казани Ильсур Метшин на отчетной сессии Казгордумы в конце февраля.

Среди ключевых проектов в промышленности города Метшин назвал строительство фабрики катализаторов для базовых полимеров и пусконаладку Лушниковской ПГУ на «Казаньоргсинтезе», открытие механообрабатывающего цеха на Казанском вертолетном заводе, строительство цеха по выпуску насосных систем для нефтегазового комплекса на «Казанькомпрессормаше», первый импортозамещенный Ту‑214 от Казанского авиационного завода и расширение технополиса «Химград».

Инвестиционным советом по главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым были поддержаны такие проекты, как технопарк «Центр беспилотных авиационных систем Республики Татарстан» – многофункциональный комплекс у Кировской дамбы. Также в прошлом году началось строительство промышленного парка «Северные ворота» – масштабного проекта на площади более 200 га (в него планируется вложить более 100 млрд рублей).

Напомним, что ИПП по Татарстану – это не среднее арифметическое между аналогичными индексами в его муниципальных образованиях. Промышленный сектор имеет разное значение в районных экономиках. Где-то – определяющее (например, в Альметьевском или Нижнекамском районах), где-то – важное, но далеко не главное (Казань, где более 40% валового продукта уже приходится на МСП). А где-то и вовсе не существенное (районы аграрной специализации либо такие исключения, как Спасский с его Великим Болгаром или Верхнеуслонский с Иннополисом). Поэтому «индустриальный» рейтинг районов Татарстана от «Татар-информа» показывает лишь одну ипостась экономического развития территорий.

В завершение напомним: по прогнозу Минэкономики РТ, по итогам 2026 года промышленное производство в Татарстане вырастет на 1,7%, а отгрузка снова превысит 6 трлн рублей.