Индустрия Татарстана – 2025: что стоит за 9,9% роста. Детальный разбор итогов года

Промышленное производство в Татарстане по итогам 2025-го выросло на 9,9%. Общие итоги озвучили на коллегии Минпромторга РТ. Аналитический центр «Татар-информа» подробно разобрал, за счет чего произошел рост, который выглядит внушающим на фоне общероссийской статистики.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По итогам 2025-го промышленное производство в Татарстане выросло на 9,9%

По данным Татарстанстата, некоторое замедление динамики промышленного производства в Татарстане, наблюдавшееся под конец 2025-го, на общий результат – плюс 9,9% к 2024-му – особо на повлияло. Темпы особенно впечатляют на фоне того, что рост индустрии в целом по России составил только 1,3%.

Правда, показатель в Татарстане все же не дотянул до двузначного. Хотя в районе 10% индустрия росла в течение всего года – если смотреть на темпы к соответствующим периодам 2024-го. Но случались, конечно, и спады (например, до 3,8% роста в октябре), и взлеты (на 16,5% в июле).

При этом прогноз Минэкономики РТ предполагал рост промпроизводства в Татарстане по итогам года «всего» на 9%. Однако глава Минпромторга РТ Олег Коробченко смелее смотрел в светлое будущее – и сразу ставил на 10%. Думается, и он поскромничал – нынешняя цифра, вероятнее всего, будет пересмотрена при традиционных пересчетах статистики. Для примера: результат 2024-го – рост на 6,1% к 2023-му – при первоначальной оценке в прошлом феврале тоже был меньше, тогда 5%.

В отношении к предыдущему периоду темпы роста индустрии в Татарстане в течение 2025 года уходили в минус четыре раза (сильнее всего, как обычно, в январе – сразу на 13,3% к декабрю). Но после редких проседаний все ускорялось, иногда даже очень, – один из таких всплесков случился аккурат в декабре: к ноябрю промышленность ускорилась сразу на 9% (по РФ тоже, но на 3,7%). Тогда как в предыдущие два месяца фактически стагнировала.

По оценке Райффайзен банка, подобные колебания объясняются не внезапной интенсификацией производства, а с особенностями отражения выпущенной продукции в отчетности компаний (уточнение квартальных данных в принципе является «нормальным процессом», особенно для тех, кто работает по госзаказу).

Стоит отметить, что именно позитив в промышленном производстве, на которое в структуре ВРП Татарстана традиционно приходится самая весомая доля – более 40%, обеспечил и сверхпозитивные 2,9% общего роста экономики республики по итогам 2025-го (по РФ, напомним, ВВП вырос на 1%, а индустрия – на 1,3%). Другие составляющие внесли меньший вклад. Хотя сельское хозяйство прибавило за год тоже нехило – на 7,3%, его удельный вес в ВРП составляет всего 4%. В то же время розничная торговля выросла на 2,8% (вместе с оптовой – почти 10% в ВРП). А стройсектор (7% в ВРП) вообще сработал «в ноль» (хотя в деньгах объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», впервые превысил 1 трлн рублей).

Обрабатывающие производства по итогам 2025-го выросли на 16,4%

Но в эту бочку меда придется добавить ложку дегтя. Один из главных итогов 2025 года в промышленности – жесткий перекос структуры ее роста. Из четырех составляющих индекса промпроизводства (ИПП) два сыграли в минус: добыча полезных ископаемых сократилась за год на 0,9%, энергетика – на 2,4% (к уровням 2024-го). Коммунальные отрасли прибавили символически (+0,7%), но и их доля в ИПП минимальна.

Драйвером индустрии оказалась обработка, которая безудержно растет уже третий год Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Единственным же драйвером индустрии оказалась обработка, которая безудержно растет уже третий год, и конца-краю этому не видно – по итогам 2025-го сектор, чья доля в отгрузке выросла до 80% (в 2005-м, для сравнения, было 52%), разогнался на 16,4% (на 11,4% годом ранее). И это, напомним, только предварительная оценка.

На коллегии Минпромторга РТ, которая прошла на этой неделе, заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов отметил, что успехи индустрии Татарстана особенно заметны на общем фоне по России, где рост в обрабатывающей промышленности составил за год только 3,6%.

Минэкономики РТ, кстати, прогнозировало, что в добыче снижение составит 1,6%, а обработка вырастет всего на 12,8%.

В первом случае итоговый результат оказался лучше прогнозного, поскольку с сентября первичный сектор экономики Татарстана после почти трех лет спада начал оживать и работать с плюсом. И возрождается эта птица Феникс исключительно за счет добычи нефти («помогло» повышение квот в рамках договора ОПЕК+). Поскольку добыча прочих природных ресурсов, в том числе нерудных стройматериалов, за год сократилась аж на 15,9% (прямое следствие снижения интенсивности строительства).

Во втором случае фантастический даже «в среднем» разгон в обработке легко объясняется математическим методом. Судите сами: из 20 категорий обрабатывающих производств, по которым Татарстанстат все еще раскрывает данные, в зоне роста по итогам прошлого года оказались 9.

При этом системообразующие для экономики Татарстана отрасли – нефтепереработка и химпродукты (на двоих – почти 28% в отгрузке) – выросли «всего» на 2,2% и 3,1% соответственно. Пищепром (чья доля около 7%) по итогам года оказался в стагнации. А автопром (почти 8%) просел на 13,9% (причем только производство грузовиков – на 32,4%, до 40 тыс. шт.)!

Какие же производства «разогнали» темпы вторичного сектора до значений, поражающих воображение? Догадаться не сложно. «Почти все отрасли дали большой прирост, в частности ВПК, поскольку идет СВО… В республике большое количество заводов, которые работают на гособоронзаказ. Помимо того, что у нас более 25 прямых контрактодержателей и еще около 200 компаний являются поставщиками-смежниками. Поэтому, когда началась СВО и пошел большой гособоронзаказ, наши предприятия, работающие на ВПК, дали существенный рост», – объяснял в интервью «Татар-информу» Олег Коробченко.

Как заявил министр на итоговой коллеги Минпромторга РТ, гособоронзаказ в Татарстане за прошлый год вырос в четыре раза, а отгрузка в машиностроении – на 47%, что «связано с ростом выпуска продукции ВПК». Из открытых данных Татарстанстата видно, что скакнули за прошлый год прочие готовые изделия (на 18,8%) и электрооборудование (на 18,4%). Но это «карликовые» для индустрии категории – на них в сумме приходится менее 4% в отгрузке.

При этом, как не раз отмечал АЦ «Татар-информа», Татарстанстат давно не публикует статистику по такой категории обработки, как прочие транспортные средства и оборудование (включает авиа- и судостроение, а также БПЛА). Которая, кстати, в прошлом году лидировала по объему привлеченных инвестиций. По данным материалов Минпромторга РТ к коллегии, объемы производства в этой категории за год выросли на 340%, а отгрузка – почти в три раза.

Татарстанстат давно не публикует статистику по такой категории обработки, как прочие транспортные средства и оборудование (включает авиа- и судостроение, а также БПЛА) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кстати, в статистике это можно увидеть по косвенным цифрам. Так, по итогам 2025-го объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по Татарстану вырос на 6,8%, впервые в истории превысив 6 трлн рублей. И более 4,8 трлн из них пришлось на обработку, отгрузка в которой прибавила 16,9% (для примера – в добыче объем просел на 26,7%, до 925,2 млрд рублей).

Татарстанстат дает денежную раскладку только по 19 обрабатывающим производствам. И суммарная отгрузка по ним превысила 3,93 трлн рублей. То есть в «скрытой» части (а ее доля – 14,4%!), куда кроме прочих транспортных средств входят еще и прочие готовые изделия, по итогам 2025-го составила 878,6 млрд рублей. По итогам 2024-го разница была намного меньше – почти 245 млрд рублей.

Индекс «Татар-информа» по итогам 2025-го составил 100,1%

С учетом доступных вводных Индекс «Татар-информа» по итогам 2025 года составил 100,1%. Для сравнения: по итогам 2024-го было 106,5% (что сопоставимо с ростом промпроизводства, напомним, в 6,1%). В течение 2025-го показатель колебался – так, по итогам первого квартала составлял 105,1%, за первое полугодие замедлялся до 100,2%. А за январь – сентябрь вырастал до 103,3%.

Напомним, этот производственный индекс мы рассчитываем как среднее арифметическое от темпов роста в пяти системообразующих для Татарстана сегментах промышленности: добыче, нефтепереработке, химпроме, машиностроении и пищепроме (более 70% в отгрузке).

По расчетам АЦ «Татар-информа», химпром в целом за 2025-й сработал в минус: общий индекс по отрасли составил 97,55%. Связано это с тем, что достаточно скромный рост выпуска химических веществ и продуктов был «нивелирован» сокращением в резиновых и пластмассовых изделиях (сразу на 8%, в основном за счет резиновой составляющей – она упала почти на 30%).

В машиностроении же, несмотря на рухнувший автопром, сложился скромный плюс – 102,4%. Все благодаря, прежде всего, тому самому взлету в электрооборудовании. Но мы не учитываем в этих расчетах прочие транспортные средства.

В итоге «нулевой» индекс, «очищенный» от «эффекта ВПК», демонстрирует фактическое отсутствие бурного роста в целом по промышленности Татарстана по итогам 2025-го. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), это общая проблема – весь позитив в индустрии по РФ в прошлом году был связан с увеличением выпуска преимущественно в секторах со значимым присутствием оборонных производств. Выпуск же по гражданскому сегменту стагнировал со второго квартала 2025-го (и это после снижения в первом квартале).

Так, по данным Росстата, по итогам 2025-го годовой рост промышленного производства по России в целом составил 1,3% (сентябрьский прогноз Минэкономразвития РФ предполагал 1,5%). Общее замедление на фоне пересмотренного в позитивную сторону итога в 5,1% за год предыдущий (к 2023-му) очевидно. Добыча по РФ просела на 1,6% (против -0,5% в 2024-м), а обработка выросла на 3,6% (против 9,1% годом ранее).

Химпром в целом за 2025-й сработал в минус: общий индекс по отрасли составил 97,55% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но при этом из 28 основных видов добывающих и обрабатывающих производств выросли за прошлый год только семь, и из них с большим отрывом по темпам лидируют три, обычно ассоциирующихся с ОПК: прочие транспортные средства и оборудование (рост на 32% за год, Росстат по этой отрасли данные не скрывает), готовые металлические изделия (на 18%), а также компьютеры, электронные и оптические изделия (на 11,7%). В лидеры также вышло производство лекарственных средств и «материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии» (на 15,4%). А наибольший спад случился в производстве автотранспортных средств (на 23,1%!).

«В среднем экономика РФ выглядит растущей, но структурно все больше отраслей входят в фазу спада», – заключал Андрей Гнидченко из ЦМАКП в комментарии для газеты «Коммерсант». По его оценке, пока часть отраслей сохраняет динамику благодаря госзаказу или меньшей зависимости от рыночных кредитов, другая страдает от охлаждения потребительского спроса. Не случайно индекс деловой активности в производственном секторе России (PMI) от S&P Global, который как раз и отражает картину в гражданском сегменте, уже много месяцев не поднимается выше 50 п. п. (это свидетельствует о спаде деловой активности).

Добавим еще один интересный итог 2025-го: сильнее всего за прошлый год в Татарстане вырос учитываемый в обработке ремонт машин и оборудования (на 20,7%, по РФ, кстати, он сократился на 1,2%). Это легко объяснить стремлением бизнеса по максимум продлить срок службы имеющегося на балансе «железа» – особенно в условиях, когда новое недоступно или из-за санкционных ограничений, или по цене.

Сильнее всего за прошлый год в Татарстане вырос учитываемый в обработке ремонт машин и оборудования (на 20,7%, по РФ, кстати, он сократился на 1,2%) Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Переход к фазе сбалансированного роста властям удастся провести относительно безболезненно»

По данным Банка России, в течение 2025 года темпы роста деловой активности предприятий действительно снижались, но происходило это с высоких уровней 2023–2024 годов. При этом «возврат экономики к траектории сбалансированного роста происходит неравномерно» по отраслям.

Основными факторами, сдерживающими текущую деятельность, сами предприятия в рамках опросов регулятора называли рост издержек, недостаточный спрос, дефицит кадров и средств для финансирования оборотного капитала. Значительно реже в число ограничителей попадали проблемы с расчетами и логистикой, роста кредитной нагрузки, расширение санкций и нехватка мощностей.

А вот по данным декабрьского опроса РСПП, главными ограничениями деятельности компаний в 2025-м стали проблемы неплатежей со стороны контрагентов, а также снижение спроса на продукцию или услуги. Сохраняли значимость и такие факторы, как недостаток оборотных средств и недоступность заемных ресурсов, хотя за год их негативное восприятие снизилось, вслед за постепенным смягчением денежно-кредитной политики Банка России.

Оперативные индикаторы за январь указывают на очередное ослабление экономической активности. В различных опросах («Мониторинг предприятий» Банка России, ИНП РАН и др.) предприятия в разных сочетаниях отмечали в качестве сложностей рост издержек, ухудшение оценок спроса и логистических условий, изменение налогового регулирования, дефицит трудовых ресурсов.

«К этому можно добавить усилившееся давление со стороны внешних факторов (снижение средней цены Urals в декабре-январе до почти 40 долларов за баррель, продолжающееся ужесточение условий со стороны США и ЕС для экспорта российской нефти и нефтепродуктов из нее) и проблемы сильного рубля для экспортеров», – отмечала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

По ее мнению, ухудшение условий для экспорта российской нефти, лаги от влияния жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и сокращение бюджетного импульса будут удерживать рост российской экономики в текущем году в диапазоне 1–1,2% (ЦБ пока прогнозирует 0,5–1,5%). В первом полугодии – видимо, из-за все еще высокой ключевой ставки (особенно реальной) и адаптации спроса потребителей к частичному переносу повышения НДС в цены – прорывов ждать вообще не приходится. А во втором шансы на некоторое ускорение появятся, если проявятся эффекты от снижения «ключа» (которое, очевидно, регулятор теперь настроен не сворачивать). И ослабления курса рубля (что особенно поможет снизить давление на экспортеров).

По данным опросов Банка России, увеличения объема производства в 2026-м ожидают чуть более трети опрошенных предприятий, снижения – только 17%. Поддерживать деловую активность в текущем году бизнес рассчитывает путем расширения рынков сбыта (включая экспорт), модернизации производств, реализации инвестпроектов, роста спроса (в отдельных сегментах) и, естественно, господдержки. Ожидается, что в сегментах обработки, ориентированных на выпуск потребительских товаров, с учетом лага между инвестициями и вводом объектов в эксплуатацию, производственный потенциал будет расширяться.

Основные риски остаются прежними: низкий спрос, дефицит кадров, конкуренция с импортом, усиление санкций, высокие процентные ставки по кредитам, а также налоговая и регуляторная нагрузка. В ИНП РАН к ним добавляют также сокращение федеральных госрасходов (на фоне падения нефтегазовых доходов), снижение финансовых результатов и инвестиционной активности компании, замедление роста потребительского спроса.

«Риски для экономики связаны, в частности, с сохранением низких цен на российскую нефть на длительный срок, с дефицитом бюджета существенно выше запланированного, сокращением возможностей бюджета оказывать поддержку предприятиям и медленным снижением ключевой ставки», – добавила, в свою очередь, Ольга Беленькая.