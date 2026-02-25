Фарид Мухаметшин о позиции Менделеевска в рейтинге районов: «Это же не ваше место!»

Роберт Искандаров впервые в статусе главы Менделеевского района на отчетной сессии подвел итоги 2025 года и озвучил задачи на будущий год. Участие в заседании принял Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. Наряду с похвалой он отметил резервы района, работу над которыми необходимо усилить.





Фарид Мухаметшин посетил химико-технологический лицей №3 «Потомки Менделеева»

«В лицее налажена большая профориентационная работа»

Перед началом отчетной сессии Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин посетил химико-технологический лицей №3 «Потомки Менделеева». Он ознакомился с образовательными программами, осмотрел профильные кабинеты и пообщался с педагогами и учениками.

Учреждение открылось после капитального ремонта три года назад. В лицее обновлены кабинеты химии, физики, биологии, информатики и робототехники, благоустроена прилегающая территория. Уже 28 февраля площадка примет этап Всероссийской олимпиады школьников.

«В лицее налажена большая профориентационная работа – от детского сада до вуза, эту работу нужно продолжать», – отметил глава парламента.

Во Дворце культуры, где проходило заседание, Фарида Мухаметшина встретили чак-чаком. В фойе была организована выставка продукции местных производителей. Свои разработки и товары представили самозанятые, промпредприятия и сельхозпроизводители района. Спикер парламента осмотрел экспозиции и оценил результаты работы муниципального бизнеса.

В фойе Дворца культуры была организована выставка продукции местных производителей Фото: пресс-служба Менделеевского района

Средняя заработная плата выросла до 98 тыс. рублей

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров, подводя на сессии итоги года, отметил, что «несмотря на продолжающиеся внешние вызовы, экономика района продемонстрировала устойчивость».

Прогнозируемый объем валового территориального продукта по итогам года составит 34,4 млрд рублей (20-е место в республике). Объем отгруженной продукции – 39 млрд рублей, это на 12% выше уровня прошлого года (10-е место в республике).

Индекс промышленного производства составил 93% (33-е место по республике). Снижение связано с плановой остановкой градообразующего предприятия АО «Аммоний» для капитального ремонта. «Хотя временное снижение объемов выпуска влияет на общие показатели, оно не свидетельствует о системных проблемах экономики района. Напротив, это подчеркивает актуальность задачи по диверсификации промышленной базы», – отметил глава.

Средняя заработная плата за январь – ноябрь достигла 98 тыс. рублей – седьмое место в республике, а по темпу роста – второе.

Доходы бюджета превысили 1,8 млрд рублей, более 76% направлено на социальную сферу.

Роберт Искандаров, подводя на сессии итоги года, отметил, что «несмотря на продолжающиеся внешние вызовы, экономика района продемонстрировала устойчивость»

«Малый бизнес становится самостоятельным драйвером местной экономики»

Общий объем инвестиций в 2025 году достиг 4,8 млрд рублей. В числе ключевых проектов – обновление производственных мощностей Химзавода имени Карпова, возведение нового производственного корпуса компанией «Блик», сельхозкооператив «Главрыба» запустил перерабатывающее производство.

Стратегическим направлением станет проект «Аммоний 2» – комплекс по производству карбамида и аммиака. Объем инвестиций составит 325 млрд рублей, будет создано более 500 рабочих мест. Он станет якорным резидентом площадки особой экономической зоны «Алабуга – Менделеевск».

Продолжается развитие территории опережающего развития «Менделеевск»: сегодня здесь работает 21 резидент, вложено свыше 2 млрд рублей и создано 176 рабочих мест.

Параллельно растет сектор малого и среднего предпринимательства – в районе зарегистрировано 826 субъектов МСП и почти 2,3 тыс. самозанятых. «Малый бизнес не просто дополняет крупную промышленность, но и становится самостоятельным драйвером местной экономики», – отметил Искандаров.

«Молодежь получит возможность учиться и строить карьеру у себя дома»

Район делает ставку на подготовку кадров и развитие образовательной среды. Совместно с АО «Аммоний» продолжается развитие кластера «Аргентум». В 2025 году капитально отремонтирован детский сад №12 «Маленький гений», где открыт инновационный центр раннего научного обучения.

Менделеевск в третий раз примет Всероссийскую олимпиаду «Потомки Менделеева» – подано более 800 заявок. Зафиксирован трехкратный рост числа победителей и призеров олимпиад.

В перспективе – открытие химико-технологического колледжа. «Эффект от открытия колледжа будет многогранным: молодежь получит возможность учиться и строить карьеру у себя дома; предприятия – площадку для практик и источник кадров; для района – это шаг к замкнутому циклу «образование – работа – развитие», – отметил Искандаров.

За год в инфраструктуру привлечено более 3 млрд рублей. План по вводу жилья перевыполнен на 35 процентов. Отремонтировано свыше 18 км дорог, капитально обновлены 13 многоквартирных домов, заменено 4 км водопроводных сетей. В 2026 году работа по замене инженерных сетей, капремонту жилого фонда будет продолжена. На эти цели будет направлено более 200 млн рублей.

«Мы уверенно движемся вперед, сохраняя баланс между задачами и целями»

За последние четыре года туристический поток вырос вчетверо и достиг 70 тысяч человек. Ключевым проектом в будущем станет реконструкция краеведческого музея с историческим названием «Контора Ушковых и Ко». Открытие музея запланировано на 2026 год, а часть новых экспонатов уже была представлена на выставке «Империя Ушковых» в Казанском Кремле.

Туристический маршрут пополнится еще одним историческим объектом XIX века – зданием ремесленного училища в селе Новый Кокшан, где в настоящее время ведутся реставрационные работы. В перспективе также открытие глэмпинга «Белая Лилия» на берегу Камы.

Продолжается развитие событийного туризма: федеральная «Гонка Героев» собрала более 13 тыс. участников и зрителей, район проводит крупные культурные фестивали – «Пастернаковские чтения», «Мы и Менделеевск».

Активно развивается спортивная инфраструктура: построен крытый футбольный манеж, открыта площадка ГТО, продолжается строительство бассейна. «Мы уверенно движемся вперед, сохраняя баланс между текущими задачами и стратегическими целями», – заявил Роберт Искандаров.

В Менделеевске построят реабилитационный центр для участников боевых действий

С начала СВО из Менделеевска отправлено 305,6 тонны гуманитарного груза, включая 38 автомобилей, 10 мотоциклов, средства РЭБ, тепловизоры, квадрокоптеры и стройматериалы. В районе действуют инициативные группы «Мы вместе», «Тепло из дома» и «Своих не бросаем».

«Безусловно, определяющим вектором деятельности была и остается всесторонняя поддержка участников специальной военной операции, забота о благополучии их близких», – подчеркнул глава района.

Символом признания заслуг героев стало открытие Аллеи Славы и завершение строительства мемориального комплекса, посвященного павшим в зоне СВО, Афганистане и Чечне. В 2026 году планируется начать проектирование реабилитационного центра для участников боевых действий.

«Это же не ваше место!»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул, что приехал в Менделеевск, прежде всего, сказать спасибо за «слаженность, созидание и добрые дела». Он отметил вклад депутатов, руководства и жителей района в развитие территории и Татарстана в целом, а также передал приветствие от Раиса республики Рустама Минниханова.

Однако центральной темой выступления главы парламента стали экономические резервы и необходимость возвращения района на более высокие позиции в рейтинге социально-экономического развития районов. В прошлом году муниципалитет опустился на 19 позиций и занял 32-е место.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что приехал в Менделеевск, прежде всего, сказать спасибо за «слаженность, созидание и добрые дела»

«В 2022 году, напомню, было десятое место. Объем валового территориального продукта – 20-е место в республике. Я специально подчеркиваю эти моменты, чтобы еще раз ваше самолюбие немножко задеть: «Неужели я хуже кого-то?» Нет. На 20-й, на следующий год на 18-е выходите, потом на 15-е», – напутствовал Мухаметшин.

Доля малого и среднего бизнеса в структуре ВТП – всего 7,6% при среднем показателе по республике около 25%. Инвестиции в основной капитал за январь – сентябрь – 73,4% к уровню предыдущего года, 38-е место среди муниципалитетов.

«Это же не ваше место! Вот честное слово. Я наблюдаю за деятельностью, за жизнью в вашем районе и горжусь. Многое делается, но эти резервы надо использовать», – призвал глава Госсовета РТ.

Сохраняется налоговая задолженность в размере 41,3 млн рублей. «Прошу усилить работу по погашению налоговой задолженности консолидированный бюджет республики. У вас возможности уникальные», – отметил Мухаметшин

«У вас прекрасные условия. Удобрения сами делаете, техника есть»

Фарид Мухаметшин дал подробный анализ аграрному сектору Менделеевского района. При наличии 1,24% пашни республики доля района в общей денежной выручке АПК Татарстана составляет лишь 0,42%. В рейтинге агропромышленного комплекса по итогам 2025 года муниципалитет занял 27-е место, потеряв семь позиций к предыдущему году.

«Но я хочу в вас самолюбие какое-то разбудить…Вы очень трудолюбивый народ. Я порадовался за вас еще раз сегодня, с вашими детьми повстречался. Район-то живой. Соберитесь, поговорите еще раз, резервы посмотрите. Не ваше это место. Вы можете лучше работать и радоваться своим успехам», – подчеркнул Мухаметшин.

По данным Минсельхозпрода РТ, общая денежная выручка сельхозпредприятий выросла до 1 млрд рублей (102% к 2024 году), в основном за счет животноводства. Однако в расчете на гектар пашни Менделеевский район находится лишь на 40-м месте – 27,2 тыс. рублей.

«Нужно повышать эффективность сельхозпроизводства. У вас прекрасные условия. Удобрения сами делаете, техника есть, еще надо будет – поможем, купим», – заявил спикер парламента.

При этом уровень средней заработной платы в отрасли – 113,4 тыс. рублей (105% к предыдущему году) – существенно превышает среднереспубликанский показатель (71,4 тыс. рублей). Вклад района в «республиканский каравай» составил 33,4 тыс. тонн зерна при урожайности 28 центнеров с гектара. Одновременно зафиксировано снижение производства скота и птицы на убой – до 1,1 тыс. тонн (85% к уровню прошлого года).

Мухаметшин подчеркнул, что речь идет не о критике, а о мобилизации резервов. Потенциал роста, по его словам, во многом связан с развитием малых форм хозяйствования: в соответствующем рейтинге Минсельхоза район занимает 31-е место. «Темп берите, задачу ставьте», – резюмировал он.