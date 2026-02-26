Демография, медицина и безопасность школ: на какие проблемы в Казани указал Минниханов

ВТП Казани в прошлом году достиг 1,9 трлн рублей, промышленность прибавила 3,6 %, а малый и средний бизнес обеспечил треть рабочих мест. Город активно развивает транспорт, жилье и туризм, привлекая инвестиции и гостей. Подробнее о главных итогах года – в материале «Татар-информа».





На итоговой сессии городской Думы мэр города Ильсур Метшин сообщил, что объем валового территориального продукта города достиг 1,9 трлн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На итоговой сессии городской Думы мэр города Ильсур Метшин сообщил, что объем валового территориального продукта города достиг 1,9 трлн рублей, промышленное производство выросло на 3,6%, а объем отгруженных товаров собственного производства увеличился на 6,3%. На авиационном и вертолетном заводах открыты новые производства и учебные центры для специалистов, а на «Казаньоргсинтезе» строят фабрику катализаторов.

«На «Казаньоргсинтезе» начато строительство фабрики катализаторов для базовых полимеров, завершен первый этап пусконаладочных работ новой парогазовой установки, которая создаст дополнительные мощности за счет использования вторичных ресурсов», – подчеркнул Метшин.

Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях превысила 107 тыс. рублей, уровень безработицы остается низким – 0,19%. При этом открыто почти 12 тыс. вакансий, особенно востребованы специалисты строительной, транспортной и образовательной сфер.

В экономику города было привлечено более 300 млрд рублей инвестиций.

Малый и средний бизнес обеспечил треть рабочих мест и 42,5% валового продукта города, а оборот предприятий достиг 842 млрд рублей.

Бюджет города составил 62,3 млрд рублей по доходам и 64,3 млрд – по расходам, более 75% которых направили на социальную сферу.

Ильсур Метшин: «Всего за последние 10 лет на дорожные работы в городе Казани выделена астрономическая цифра – 178 млрд рублей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На дороги Казани за десятилетку направили «астрономические» 178 млрд

Метшин подчеркнул, что поддержка республики позволяет развивать инфраструктуру: школы, детские сады, больницы, благоустраивать общественные пространства. Так, на строительство и ремонт дорог в Казани в минувшем году направили 17 млрд рублей.

«Годом раньше – 41,5 млрд рублей. Всего за последние 10 лет на дорожные работы в городе Казани выделена астрономическая цифра – 178 млрд рублей», – добавил Метшин.

В прошлом году обновили 250 участков дорог общей площадью 2 млн квадратных метров. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В числе крупных объектов – обновленное Горьковское шоссе, по которому ежедневно проезжает 50 тыс. машин, первая и вторая очереди Вознесенского тракта – вылетная магистраль к трассе М7.

Кроме того, в прошлом году обновили 250 участков дорог общей площадью 2 млн квадратных метров.

«Отремонтирован мост через Булак на улице Кави Наджми, путепровод на улице Достоевского, построены новые пешеходные переходы на Краснооктябрьской, Мавлютова, расширен заезд с проспекта Победы на Оренбургский тракт», – перечислил мэр.

В 2026 году в Казани планируют заменить 106 старых автобусов

Вместе с масштабным обновлением городских дорог в Казани продолжают развивать сеть общественного транспорта. Так, в 2026 году планируют заменить 106 старых автобусов.

«Самостоятельно транспортные предприятия не справятся с такой нагрузкой», – подчеркнул градоначальник.

По словам мэра, в 2025 году в город поступило 30 новых газовых автобусов, а сегодня 58% всего автобусного парка работает на экологичном газомоторном топливе. Общественным транспортом ежедневно пользуется более трети населения Казани – это порядка 700-750 тыс. поездок в день.

Общественным транспортом ежедневно пользуется более трети населения Казани – это порядка 700-750 тыс. поездок в день Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Метшин напомнил, что Казань первой среди российских мегаполисов провела реформу общественного транспорта: с улиц города в 2007 году были убраны «Газели» и «пазики», а на их место пришла современная система пассажирских перевозок.

«Город растет, расширяются границы, появляются новые жилые массивы, поэтому транспорт нужно развивать не фрагментарно, с учетом всей городской агломерации», – отметил мэр.

Проблемы городу предстоит решить и в наземном электротранспорте: изношены контактная кабельная сеть, трамвайные пути и тяговые подстанции, построенные еще в советское время. Это напрямую сказывается на безопасности и скорости движения. В связи с этим сейчас завершается разработка комплексной концепции развития общественного транспорта и улично-дорожной сети, которую вскоре представят в Правительстве Татарстана.

Казань поднялась на второе место в России по вводу жилья

Среди достижений города Ильсур Метшин выделил рост темпов жилищного строительства. Казань поднялась с четвертого на второе место среди крупных российских городов по вводу жилья. В 2025 году в столице Татарстана построили 1,3 млн кв. метров жилой площади, из которых 92 тыс. – по программе социальной ипотеки.

«Демографические изменения требуют от нас динамичных темпов развития города – и по вводу жилья, и по строительству школ, детских садов, больниц и поликлиник», – подчеркнул Метшин.

В 2025 году в столице Татарстана построили 1,3 млн кв. метров жилой площади, из которых 92 тыс. – по программе социальной ипотеки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также в Казани в 2025 году продолжилась программа Раиса РТ «Наш двор». Всего за время ее действия в городе благоустроили 2,7 тыс. дворов общей площадью 3,6 млн квадратных метров. Улучшения затронули более 600 тыс. жителей. В 2025 году были приведены в порядок территории 466 многоквартирных домов. При этом на 2027 год нужно благоустроить еще около 280 дворов.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, хочу искренне поблагодарить вас за уже сделанное и за продление программы. Благоустроенный двор меняет настроение, укрепляет добрососедские отношения и мотивирует жителей самим поддерживать порядок и участвовать в жизни своего дома», – сказал мэр столицы Татарстана.

Казань намерена увеличить оборот туротрасли до 100 млрд к 2030 году

Еще одной точкой роста стала туристическая отрасль. В 2025 году Казань посетили более 5 млн человек – этого показателя город достиг раньше запланированного срока. Теперь к 2030 году столица Татарстана намерена принимать уже 7 млн гостей и увеличить совокупный оборот отрасли до 100 млрд рублей.

«Мы уверены, что Казань продолжит укреплять статус одного из самых привлекательных городов России и станет точкой притяжения для миллионов людей со всего мира», – отметил Метшин.

Туризм стал одной из главных отраслей городской экономики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, туризм стал одной из главных отраслей городской экономики. В летний период загрузка отелей достигает 90%, что стимулирует развитие гостиничной инфраструктуры. В 2025 году было открыто три новых объекта, благодаря чему номерной фонд увеличился на 500 единиц. На сегодняшний день в Казани насчитывается 238 средств размещения с 8,8 тыс. номеров и 17,7 тыс. мест.

Существенный вклад в рост туристического потока вносит событийная стратегия. В прошлом году город получил международную премию Russian Event Awards в номинации «Лучший город для событийного туризма». В Казани в последние годы проходили саммит БРИКС, Юношеский фестиваль стран БРИКС+, международные форумы и другие крупные мероприятия.

«Для создания новых точек притяжения реализуются масштабные проекты: обновление зооботсада, строительство нового пассажирского терминала аэропорта и создание Центра уникальных мастеров как ключевого кластера развития креативной индустрии. Мы уверены, что Казань продолжит укреплять статус одного из самых привлекательных городов России и станет точкой притяжения для миллионов людей со всего мира», – отметил мэр.

«Такой снеговой нагрузки мы не ожидали»

Туристические рекорды и строительные успехи не отменили и сложных вызовов. Этой зимой город вновь столкнулся со снежным коллапсом. Рекордные снегопады потребовали мобилизации всех сил и ресурсов коммунальных служб. С начала сезона из Казани вывезли более 1,3 млн тонн снега – в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом действующие экологические требования ограничивают возможность временного складирования снега, а все восемь действующих снегоплавильных пунктов работают круглосуточно на пределе своих возможностей. В связи с этим Ильсур Метшин обратился к Рустаму Минниханову с предложением о строительстве новых стационарных пунктов. Первый участок для этих целей уже подобрали.

С начала сезона из Казани вывезли более 1,3 млн тонн снега – в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана подчеркнул, что из-за обильных снегопадов в Казани возникли вопросы к работе коммунальной инфраструктуры.

«Хотя я должен сказать, что за последние дни очень оперативно и очень качественно многое сделали. Наверное, не все еще сумели, но, к счастью, работа видна. Городские службы оперативно справились с этими трудностями», – отметил татарстанский лидер.

При этом остаются вопросы с наледью и снегом на крышах, что приводит к угрозе обрушений.

«Это же понятно, что такой снеговой нагрузки мы не ожидали. Но надо все-таки эти вещи [учесть]», – подытожил Раис.

За последние 20 лет в Казани родилось более 380 тыс. детей, а с 2005 года население увеличилось на 214 тыс. человек Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Демографию нам никто не улучшит – это наше общее дело»

Особое внимание на сессии Казгордумы уделили также демографической ситуации. За последние 20 лет в Казани родилось более 380 тыс. детей, а с 2005 года население увеличилось на 214 тыс. человек, обозначил Ильсур Метшин.

В то же время в целом по Татарстану показатели рождаемости снижаются. По словам Раиса республики, если раньше прирост населения составлял 10 тыс. человек, сейчас наблюдается минус с тем же показателем.

Снижение рождаемости, по словам Минниханова, касается и Казани, где «положительный баланс» остается незначительным.

«Так что давайте уговаривайте своих женщин, девушек, знакомых и сами постарайтесь. Демографию нам никто не улучшит. Это наше общее дело. Никто к вам не приедет и не подумает. Давайте сообща», – сказал Раис республики.

Рустам Минниханов подчеркнул, что в республике удалось снизить смертность населения. По этому показателю Татарстан входит в двадцатку регионов России и занимает первое место в Приволжском федеральном округе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Минздрав, вместе с городом давайте организовывайтесь»

Критике со стороны Раиса Татарстана подверглась и сфера медицинского обслуживания. По словам Рустама Минниханова, в 2025 году поступило около 11 тыс. обращений, связанных с работой медучреждений. При этом 13 медицинских организаций Казани получили от горожан наиболее низкие оценки.

«По материальной базе все хорошо идет, но есть много нареканий. Минздрав, наверное, здесь. Вместе с городом давайте организовывайтесь. Мы-то вкладываем деньги, а на местах люди это не чувствуют», – заявил татарстанский лидер.

Среди основных претензий – длительное ожидание в очередях, а также работа регистратур, отношение медицинских сестер и врачей.

При этом Рустам Минниханов подчеркнул, что в республике удалось снизить смертность населения. По этому показателю Татарстан входит в двадцатку регионов России и занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

Рустам Минниханов призвал директоров лично контролировать дисциплину, усилить воспитательную работу и навести порядок в образовательных учреждениях Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы же школу тюрьмой сделать не можем – надо привести в порядок работу»

С замечаниями Рустам Минниханов выступил и по поводу безопасности в школах республики. Он призвал директоров лично контролировать дисциплину, усилить воспитательную работу и навести порядок в образовательных учреждениях.

На заседании Раис РТ напомнил о недавнем ЧП, которое произошло в Нижнекамске: ученик 7-го класса нижнекамского лицея №37 пронес в школу нож, ранил техническую работницу, после чего выстрелил из сигнального устройства и пострадал сам. По его словам, школа – это не только образовательный центр, но и институт воспитания и эту составляющую в последнее время «немного упустили».

«Директор школы должен смотреть. Что это такое? В школу ходят в походном рюкзаке, не в школьном, а в походном. Приносят ножи, еще что-то. Мы же школу тюрьмой сделать не можем, необходимо элементарно привести в порядок работу», – заявил Минниханов.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru