Кто в минусе, а у кого почти ноль: индустриальный рейтинг районов Татарстана

Промпроизводство в Татарстане в январе – сентябре выросло на 11,6%, но при этом сократилось в 27 районах Татарстана из 45. В числе просевших – Альметьевский и Елабужский районы, а из тех, кто растет, заметную динамику показал только Нижнекамский. Подробнее – в обзоре аналитического центра «Татар-информа».





Промышленное производство в Татарстане по итогам января – сентября 2025 года выросло на 11,6% к аналогичному периоду прошлого года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На обрабатывающие производства приходится почти 80% отгрузки в Татарстане

Промышленное производство в Татарстане по итогам января – сентября 2025 года выросло на 11,6% к аналогичному периоду прошлого года, что сильно выделяет республику на общероссийском фоне – в целом по стране ситуация в индустрии близка к стагнации, так как за те же девять месяцев года рост составил всего 0,7%.

У нас же динамика пока только ускоряется – по итогам и первого квартала, и первого полугодия темпы составляли по 10,2%. Но другая особенность, характерная и для всей России, проявляется более выпукло – растут только обрабатывающие производства, на которые приходится почти 80% всего объема отгрузки в Татарстане.

За девять месяцев 2025-го добыча, энергетика и отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, то есть три из четырех составляющих индекса промышленного производства (ИПП), сработали в минус. Зато обработка разогналась на фантастические 20,4% (к январю – сентябрю 2024-го).

При этом внутри вторичного сектора рост, в свою очередь, также фрагментируется, и с каждым месяцем все сильнее. С одной стороны, за три квартала прибавили 9 отраслей из тех 20, по которым Татарстанстат продолжает раскрывать данные. И среди растущих, к счастью, остались и системообразующие для Татарстана отрасли. С другой, темпы роста и в нефтепереработке (на 4,9%), и в химпроме (по расчетам «Татар-информа», на 1,5%), и в машиностроении в целом (более чем на 13%) все же далеки от планки в 20%.

Растут в основном обрабатывающие производства, на которые приходится почти 80% всего объема отгрузки в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Другими словами, сильное ускорение в обработке обеспечила всего пара-тройка машиностроительных категорий, в основном связанных с гособоронзаказом (не случайно статистику по ним Татарстанстат не раскрывает).

За 9 месяцев 2025 года промышленный рост показали всего 18 районов

Столь жесткая отраслевая фрагментация промышленного роста, по всей видимости, начала проявляться и в муниципальной статистике. Хотя прямой корреляции тут быть не может в силу разнообразного индустриального профиля районных экономик, на динамику промышленности в которых может влиять огромное количество факторов (в том числе субъективных). Тем не менее факт остается фактом: если в первом квартале текущего года положительную динамику промышленного производства из 45 муниципальных образований Татарстана продемонстрировали 21, за первое полугодие – 23, то за девять месяцев – всего 18.

А за вычетом Тетюшского, Дрожжановского и Заинского районов (если уж совсем по гамбургскому счету, еще и Казани), где темпы роста оказались близкими к нулевым, число «отличников» скукожится до неприличия. Кроме того, из топ-10 по объемам отгрузки в минус за январь – сентябрь 2025-го ушли семь районов.

Да и вообще ИПП превысил среднереспубликанский уровень лишь в трех муниципалитетах – индустриальных «карликах», динамика в которых часто напоминает «крылатые качели», причем за счет каких-то локальных и разовых историй (в лидерах промышленности Татарстана столь резкие взлеты или падения практически невозможны).

Например, с космической скоростью – более 200% – продолжает двигаться в светлое будущее Апастовский район, но отгрузка там за девять месяцев перевалила лишь за 1,8 млрд рублей. Это восьмое место с конца. «Апастовское чудо» остается исключением, доказывающим правило: в других муниципалитетах рекордных темпов индустрия не демонстрирует. Так, занявший второе место по динамике Буинский район за девять месяцев 2025-го прибавил 14,7%, третье – Пестречинский – 14,2%. Да и записавшиеся в «отличники» районы-гиганты вроде Нижнекамского (на 2,3%) растут с меньшим драйвом.

Усредненные ИПП в трех городских агломерациях Татарстана оказались ниже 100%

Спад в районной промышленности, резко контрастирующий с общереспубликанским ускорением в среднем «по палате» (что еще раз заставляет вспомнить о пресловутой фрагментации), ярко проявляется и в разрезе трех агломераций Татарстана, на которые приходится почти 90% всей отгрузки. По расчетам «Татар-информа», усредненные ИПП в них оказались ниже 100%.

За тот же январь – сентябрь, но 2024-го, в минусе находилась только Альметьевская агломерация. Тогда падение там составляло почти 6%, теперь – почти 9%. И это при том, что добыча полезных ископаемых в Татарстане за девять месяцев 2025-го просела лишь на 2% к аналогичному периоду прошлого года.

Добыча полезных ископаемых в Татарстане за девять месяцев 2025-го просела лишь на 2% к аналогичному периоду прошлого года Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как и ранее в текущем году, промышленное производство в этой агломерации растет только в Азнакаевском районе. В остальных трех муниципалитетах, в том числе в главном – Альметьевском, снижение не прекращается. Схожая ситуация наблюдалась и годом ранее (но тогда «сдавало» и Азнакаево). В этом году сильно рухнул Бугульминский район (за три квартала уже на 37,6%), один из центров не только нефтедобычи, но и нефтесервиса в республике.

В денежном выражении отгрузка по Альметьевской агломерации тоже снизилась – до 1,25 трлн рублей, это чуть меньше четверти от всего объема по республике (более 4,3 трлн рублей). Львиная часть этой суммы – 1,19 трлн – пришлась на Альметьевский район. Годом ранее за тот же период отгрузка по району достигала 1,35 трлн, а по всей агломерации – 1,4 трлн рублей.

Падение можно оценить примерно в 15%. Впрямую, конечно, сравнивать две цифры некорректно; стоимость отгруженных, то есть проданных предприятиями товаров собственного производства (а также работ и услуг), Татарстанстат рассчитывает в фактических отпускных ценах. Но с учетом инфляции ситуация в нефтяном центре республики очевидна.

Елабужский район по отгрузке начал дышать в спину Альметьевскому

Усредненный ИПП по Камской агломерации за девять месяцев составил 94,7% (годом ранее – 102,2%). Из шести районов, формирующих этот экономический центр республики, производство выросло только в Нижнекамском – центре нефтехимии и нефтепереработки Татарстана.

Удивительными в этом плане выглядят спады в другом «химическом» узле – Менделеевском районе (впрочем, годом ранее производство там росло как не в себя, на 16%, так что, возможно, в 2025-м сработал «эффект базы»). А также, несмотря на разгон в машиностроении, в Елабужском районе.

Из шести районов, формирующих этот экономический центр республики, производство выросло только в Нижнекамском – центре нефтехимии и нефтепереработки Татарстана Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

При этом в «деньгах» отгрузка в Камском узле выросла на 25% (при всей условности расчетов), превысив 2 трлн рублей. Это более 40% в общей копилке по республике. И настоящий прорыв в этом плане совершил именно Елабужский район, который впервые в своей истории вырвался в высшую лигу. И со своими 866 млрд рублей, оставив позади Нижнекамск и Казань, теперь начал дышать в спину абсолютному и недосягаемому лидеру – Альметьевскому району.

Для сравнения: за девять месяцев прошлого года отгрузка в Елабужском районе составила всего 268 млрд рублей, а за весь прошлый год – 504 млрд рублей. По итогам этого года, вполне возможно, в Татарстане появится еще один «район-триллионер».

Минстрой РТ причисляет к Камской агломерации также Заинский, Мамадышский и Мензелинский районы. Мы их в расчетах не учитываем. Но и с ними средний ИПП по агломерации улучшился бы не сильно, всего до 95,7% (вместо 102,6% годом ранее).

Казанская агломерация за январь – сентябрь 2025-го просела заметнее, чем прежде в текущем году. Годом ранее рост промышленности в ней превышал 7,8%, теперь же индустрия ушла в минус почти на 2%. В 2024-м ИПП рос во всех районах, на этот раз – только в трех, а ощутимо лишь в уже упоминавшемся выше Пестречинском. В то же время сильно просели Зеленодольский и Высокогорский районы, темпы роста в которых в прошлом году радовали глаз.

В Казани динамика замедлилась почти до нуля (с 8,5% в январе – сентябре 2024-го), а в Верхнеуслонском районе – до 2,8% (с 10,8%). Несмотря на это, суммарная отгрузка по Казанской агломерации выросла на 12%, до 808 млрд рублей.

В завершение напомним: промышленный сектор занимает разные доли в муниципальных экономиках. Поэтому «индустриальный» рейтинг районов Татарстана показывает лишь одну ипостась экономического развития территорий. По прогнозу Минэкономики РТ, по итогам 2025 года промышленное производство в Татарстане вырастет на 9%, а отгрузка превысит 5,6 трлн рублей.