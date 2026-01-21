Запуск Лушниковской ПГУ – крупнейший ввод новой генерации в России в 2025-м

Лушниковская ПГУ на «Казаньоргсинтезе» стала крупнейшей из введенных в 2025 году новых электростанций в России, сообщил «Системный оператор» в оперативных данных о функционировании ЕЭС России в прошлом году. Среди всех перечисленных в списке новых объектов генерации ПГУ на казанском предприятии оказалась самой мощной – 281 МВт.

На втором месте – Гражданская ВЭС в Самарской области (231,3 МВт), на третьем – новый энергоблок на Красноярской ТЭЦ-3 (185,4 МВт). В перечень также попали Новолакская ВЭС, Норильская ТЭЦ-2, ТЭС «Свистягино» и др. В целом в прошлом году в России было введено почти 1,1 ГВт нового оборудования на электростанциях.

Как ранее сообщал «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу «Казаньоргсинтеза», к завершающему этапу пуско-наладочных работ на Лушниковской ПГУ СИБУР приступил в сентябре 2025-го. Ввод объекта в эксплуатацию тогда был намечен на декабрь, но официально о запуске компания не объявляла. Однако, как заявил «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков, именно пуск Лушниковской ПГУ обеспечил под конец 2025-го суммарный прирост выработки электроэнергии по Татарстану в целом.

По словам Большакова, ввод этой электростанции «окажет комплексный положительный эффект на весь Казанский энергорайон за счет реализации совокупности технических решений, предусмотренных схемой выдачи мощности нового объекта генерации, 29-го по счету в энергосистеме Татарстана».

«Так, проведена реконструкция магистральной сети 220, увеличена пропускная способность электрической сети, введены новые элементы противоаварийного управления в Казани. А запуск дополнительной эффективной генерации в энергоузле в виде новой парогазовой установки обеспечит дополнительную гибкость при проведении ремонтной кампании в Казани как по генерирующему, так и по сетевому оборудованию, создаст дополнительную возможность технологического присоединения новых потребителей. Все это поспособствует дальнейшему гармоничному развитию Казанской агломерации», – подчеркнул Большаков.

По данным СИБУРа, для «Казаньоргсинтеза» запуск Лушниковской ПГУ также принесет ряд эффектов. Среди основных – повышение энергоэффективности энергопроизводства предприятия на 15% и снижение выбросов углекислого газа на 3% за счет вовлечения вторичного энергоресурса.

«Мы видим пример ответственного подхода к экологии и рациональному использованию ресурсов. Вместо сжигания на факеле побочный газ теперь будет использоваться для генерации энергии и пара, что позволит снизить нагрузку на окружающую среду. Важно, что проект реализован с опорой на собственную инженерную экспертизу. Это подтверждает высокий уровень компетенций сотрудников СИБУРа», – заявлял ранее Раис РТ Рустам Минниханов.

