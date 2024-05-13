Производство молока в Татарстане увеличилось на 5,9%

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За январь — март 2024 года в Татарстане выросло производство молока на 5,9% в годовом выражении, но сократилось производство скота и птицы на убой, а также яиц — на 2,7% и 0,6% соответственно. Это следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.

В общей сложности в регионе хозяйства всех категорий произвели за первые два месяца года 116,8 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 526,1 тыс. тонн молока и 361,9 млн штук яиц.

В частности, агрофирмы произвели 90,5 тыс. тонн скота и птицы на убой (уменьшение на 2,9% год к году), 381,0 тыс. тонн молока (увеличение на 8,3%) и 303,1 млн штук яиц (уменьшение на 1,9%).

В свою очередь хозяйства населения продемонстрировали снижение по всем показателям. Они произвели 21,3 тыс. тонн скота и птицы на убой (-3,6% год к году), 94,0 тыс. тонн молока (-1,0%) и 42,6 млн штук яиц (-2,2%).

При этом крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели нарастили производство как скота и птицы на убой (5,0 тыс. тонн, +6,4% в годовом выражении), так и молока (51,1 тыс. тонн, +1,8%) и яиц (16,2 млн штук, +41,0%).

Увеличилось производства сельхозпредприятиями крупного рогатого скота (20,1 тыс. тонн) и свиней (24,7 тыс. тонн) на убой — на 0,7% и 2,3% соответственно. Однако производство ими на убой овец и коз (0,03 тыс. тонн), а также птицы (45,5 тыс. тонн) снизилось — на 16,4% и 7,0%.

Стоит отметить, что Минсельхозпрод РТ счел рост производства молока в Татарстане за январь, февраль и март более существенным: по оценке ведомства, он составил 8%.

В целом за прошлый год в республике уменьшилось производство скота и птицы на убой, тогда как производство молока и яиц выросло.

Накануне Раис РТ Рустам Минниханов посетил новый животноводческий комплекс ХК «Чистополье» ООО «Молко» в Чистопольском районе Татарстана. По его оценке, «благодаря таким проектам в республике растет поголовье, создаются новые рабочие места».