Производство молока в личных хозяйствах Татарстана уменьшилось на 0,9% за год

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За 2023 год в Татарстане сократилось производство скота и птицы на убой, молока и яиц в личных хозяйствах — на 4,2%, 0,9% и 1,5% в годовом выражении соответственно. Это следует из данных Татарстанстата.

Хозяйства населения произвели 113,7 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 514,7 тыс. тонн молока и 297,1 млн штук яиц.

В целом по республике производство скота и птицы на убой уменьшилось (512,9 тыс. тонн в живом весе, снижение на 2,5%). Впрочем, производство молока и яиц выросло — на 7,5% и 1,5% (произведено 2 млн 190,0 тыс. тонн молока и 1 млрд 562,6 млн штук яиц).

В свою очередь сельхозорганизации, определяя общерегиональные тренды, произвели 374,1 тыс. тонн скота и птицы на убой (уменьшение на 2,0%), 1 млн 470,0 тыс. тонн молока (увеличение на 11,1%) и 1 млрд 237,8 млн штук яиц (увеличение на 2,6%).

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели тоже нарастили производство молока — на 4,8% (произведено 205,3 тыс. тонн), но сократили производство скота и птицы на убой (25,1 тыс. тонн, -1,3%), а также яиц (27,7 млн штук, -9,8%).

Стоит отметить, что одной из точек роста производства молока является строительство молочных ферм и комплексов. На это обратил внимание министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане за 2023 год поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,7%.