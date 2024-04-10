В Татарстане на 6,2% выросло производство молока, но на 4,9% снизилось производство мяса

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За январь и февраль 2024 года в Татарстане выросло производство молока на 6,2% в годовом выражении, но сократилось производство скота и птицы на убой, а также яиц — на 4,9% и 3,6% соответственно. Это следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.

В общей сложности в регионе хозяйства всех категорий произвели за первые два месяца года 76,3 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 335,8 тыс. тонн молока и 221,7 млн штук яиц.

В частности, агрофирмы произвели 57,2 тыс. тонн скота и птицы на убой (уменьшение на 5,3% год к году), 248,7 тыс. тонн молока (увеличение на 9,1%) и 194,4 млн штук яиц (уменьшение на 4,4%).

В свою очередь хозяйства населения продемонстрировали снижение по всем показателям. Они произвели 16,3 тыс. тонн скота и птицы на убой (-3,7% год к году), 55,8 тыс. тонн молока (-0,7%) и 19,9 млн штук яиц (-2,2%).

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели сократили производство скота и птицы на убой (2,8 тыс. тонн, -1,9% в годовом выражении) и молока (31,3 тыс. тонн, -2,3%), но нарастили производство яиц (7,4 млн штук, +17,1%).

Стоит отметить, что Минсельхозпрод РТ счел рост производства молока в Татарстане за январь и февраль более существенным: по оценке ведомства, он составил 9%.

При этом за прошлый год в республике уменьшилось производство скота и птицы на убой, тогда как производство молока и яиц выросло.

Одной из точек роста производства молока является строительство молочных ферм и комплексов. На это обращал внимание министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.