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В Татарстане производство молока выросло на 8%
В Татарстане в этом году произведено 433 тыс. тонн молока, что на 8% больше уровня 2023 года. В рейтинге регионов России по объемам производства молока республика занимает первое место, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«На 1 апреля численность крупного рогатого скота, птицы, овец и коз сократилась к уровню прошлого года. При этом есть положительная динамика по поголовью свиней и лошадей – рост на 1%. По поголовью коров большинство районов работают на уровне или с увеличением дойного стада по сравнению с 2023 годом», – отметили в министерстве.
На сегодня 187 хозяйств республики работают с цифровыми системами. В этих хозяйствах содержится 166 тыс. коров, что составляет 78% от дойного поголовья сельхозформирований.
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