news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 16 апреля 2024 18:30

В Татарстане производство молока выросло на 8%

Скопировать ссылку
В Татарстане производство молока выросло на 8%
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Татарстане в этом году произведено 433 тыс. тонн молока, что на 8% больше уровня 2023 года. В рейтинге регионов России по объемам производства молока республика занимает первое место, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«На 1 апреля численность крупного рогатого скота, птицы, овец и коз сократилась к уровню прошлого года. При этом есть положительная динамика по поголовью свиней и лошадей – рост на 1%. По поголовью коров большинство районов работают на уровне или с увеличением дойного стада по сравнению с 2023 годом», – отметили в министерстве.

На сегодня 187 хозяйств республики работают с цифровыми системами. В этих хозяйствах содержится 166 тыс. коров, что составляет 78% от дойного поголовья сельхозформирований.

#производство молока
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2