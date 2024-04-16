В Татарстане производство молока выросло на 8%

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Татарстане в этом году произведено 433 тыс. тонн молока, что на 8% больше уровня 2023 года. В рейтинге регионов России по объемам производства молока республика занимает первое место, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«На 1 апреля численность крупного рогатого скота, птицы, овец и коз сократилась к уровню прошлого года. При этом есть положительная динамика по поголовью свиней и лошадей – рост на 1%. По поголовью коров большинство районов работают на уровне или с увеличением дойного стада по сравнению с 2023 годом», – отметили в министерстве.

На сегодня 187 хозяйств республики работают с цифровыми системами. В этих хозяйствах содержится 166 тыс. коров, что составляет 78% от дойного поголовья сельхозформирований.