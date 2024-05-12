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Минниханов: Проекты по типу фермы в Чистопольском районе создают рабочие места на селе
Проекты по типу животноводческого комплекса в Чистопольском районе создают рабочие места на селе. Об этом в своем телеграм-канале написал Раис Татарстана Рустам Минниханов после посещения корпусов, введенных в эксплуатацию в этом году.
«На ферме более 2 000 голов крупного рогатого скота, поголовье регулярно обновляют. Благодаря таким проектам в республике растет поголовье, создаются новые рабочие места!» – подчеркнул руководитель региона.
Животноводческие помещения, введенные в эксплуатацию в 2024 году, представляют собой два корпуса, каждый на 400 голов, и один телятник на 150 голов, на ферме создано 73 рабочих места. Во время визита Раису РТ показали коровники, доильные залы и рассказали о технологическом процессе.
Рустам Минниханов побывал сегодня с рабочей поездкой в Чистопольском районе. Помимо животноводческого комплекса, он осмотрел овощехранилище площадью 5 га и оценил ход весенне-полевых работ.
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