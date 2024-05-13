В Татарстане опять сократилось поголовье крупного рогатого скота

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Согласно данным на конец марта 2024 года, поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Татарстана уменьшилось на 3,6% по сравнению с мартом 2023-го, однако по сравнению с февралем оно выросло на 0,3%. При этом Татарстанстат в своем докладе о социально-экономическом положении республики не приводит абсолютных данных о численности КРС в целом по региону.

Вместе с тем число коров у агрофирм, частных хозяйств и фермерских хозяйств, а также у индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 1,6% год к году и на 0,2% месяц к месяцу.

В отдельно взятых сельскохозяйственных организациях на конец марта численность КРС составляла 514,9 тыс. голов по сравнению с 532,6 тыс. год назад (сокращение на 3,3% год к году), в том числе коров — 185,7 тыс. голов вместо 186,8 тыс. (сокращение на 0,6% год к году).

Поголовье свиней в республике по итогам марта выросло на 0,6% в годовом и на 0,3% в месячном выражении, а поголовье овец и коз сократилось на 2,8% год к году и увеличилось на 4,3% месяц к месяцу.

У сельхозпредприятий поголовье свиней составило 452,5 тыс. голов (увеличившись на 1,1% в годовом выражении). Поголовье овец и коз у агрофирм увеличилось до 19,3 тыс. голов (рост на 3,3%), а поголовье лошадей — до 8,6 тыс. голов (рост на 1,3%). Поголовье птицы всех видов увеличилось до 14 млн 391,3 тыс. особей (рост на 0,9%).

Как сообщал ранее «Татар-информ», в общей сложности за 2023 год поголовье крупного рогатого скота в Татарстане снизилось на 2,7%, до 890,4 тыс. голов.

Накануне Раис РТ Рустам Минниханов посетил новый животноводческий комплекс ХК «Чистополье» ООО «Молко» в Чистопольском районе Татарстана. По его оценке, «благодаря таким проектам в республике растет поголовье, создаются новые рабочие места».