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Экономика 12 мая 2024 12:35

Минниханов посетил новый животноводческий комплекс в Чистопольском районе

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Минниханов посетил новый животноводческий комплекс в Чистопольском районе
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Чистопольский район ознакомился с технологическим процессом животноводческого комплекса ХК «Чистополье» ООО «Молко», находящегося вблизи села Александровка.

«Рустаму Минниханову показали коровники, доильные залы, рассказали о технологическом процессе», — сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Животноводческие помещения, введенные в эксплуатацию в 2024 году, представляют собой два корпуса, каждый на 400 голов, и один телятник на 150 голов. На ферме создано 73 рабочих места.

По состоянию на 1 мая комплекс произвел 2 619,9 тонны молока и 63,8 тонны мяса крупного рогатого скота.

В День труда «Татар-информ» рассказывал о сотрудниках компании «Молко».

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#Сельское хозяйство #Рустам Минниханов
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