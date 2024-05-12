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Минниханов посетил новый животноводческий комплекс в Чистопольском районе
Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Чистопольский район ознакомился с технологическим процессом животноводческого комплекса ХК «Чистополье» ООО «Молко», находящегося вблизи села Александровка.
«Рустаму Минниханову показали коровники, доильные залы, рассказали о технологическом процессе», — сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Животноводческие помещения, введенные в эксплуатацию в 2024 году, представляют собой два корпуса, каждый на 400 голов, и один телятник на 150 голов. На ферме создано 73 рабочих места.
По состоянию на 1 мая комплекс произвел 2 619,9 тонны молока и 63,8 тонны мяса крупного рогатого скота.
В День труда «Татар-информ» рассказывал о сотрудниках компании «Молко».
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