Профильный комитет СФ не поддержал законопроект об усыплении собак в приютах

Фото: © «Татар-информ»

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию не поддержал законопроект о защите людей от нападений бездомных животных, который предусматривает в том числе возможность умерщвления содержащихся в приютах собак. Об этом рассказала член комитета – сенатор Ольга Епифанова, передает ТАСС.

Соответствующий отзыв направлен в профильный комитет Государственной Думы. Члены комитета СФ проголосовали заочно, так называемым опросным путем, уточнила Епифанова.

«Безусловно, приоритетом всегда остается обеспечение надлежащего уровня защиты человека, общественной безопасности. В то же время комитет считает, что проблемы в сфере обращения с домашними животными необходимо решать комплексно и учитывать всю картину», – объяснила она позицию коллег.

Среди необходимых, на взгляд сенаторов, мер собеседница агентства упомянула создание единой системы регистрации собак, организацию контроля за их разведением и введение требования об обязательной стерилизации животных, которые не подлежат разведению.

По словам Епифановой, «стаи бездомных и безнадзорных собак на улицах являются <…> прямым следствием безответственности владельцев животных». В связи с этим она напомнила о закрепленном в Конституции ответственном отношении к животным и поручении Президента РФ Владимира Путина, требующем формирования подобного отношения.

«Профильному ведомству необходимо разработать комплексные изменения в законодательство в области обращения с животными, соответствующее поручение есть у Министерства природных ресурсов России», – подытожила сенатор.

Ранее группа депутатов из разных фракций Госдумы предложила ввести «гуманные методы умерщвления» бездомных животных, которые содержатся в приютах дольше установленного срока, и наделить региональные власти правом устанавливать такие предельные сроки. Против инициативы выступили зоозащитники и члены Совета Федерации.