«Закон об убийстве собак противоречит Конституции»: в Казани зоозащитники вышли на пикет

Сегодня в казанском парке Молодоженов на улице Тинчурина проходит пикет «Животные тоже имеют право на Жизнь». Зоозащитники выступают против внесения изменений в закон «Об ответственном обращении с животными».

Напомним, в конце февраля группа депутатов из разных фракций предложила ввести «гуманные методы умерщвления» бездомных животных, которые содержатся в приютах дольше установленного срока.

Также было предложено наделить региональные власти правом устанавливать предельные сроки содержания бродячих животных в приютах после их отлова.

Документ был внесен депутатами во главе с председателем Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. По словам авторов инициативы, существующие меры по регулированию численности бездомных животных, такие как их выпуск обратно на улицы, неэффективны и угрожают безопасности людей, приводя к частым нападениям на детей.

Организаторы пикета направили заявку в Исполком Казани за три дня до планируемого мероприятия и уже на следующий день получили уведомление о его одобрении.

«На данный момент у нас есть разрешение на проведение пикета на 150 человек. Мы побеседуем с прохожими на тему данных поправок в закон. Будут даны ответы на вопросы, которые зададут люди. Кроме плакатов, на волонтерах сегодня футболки с яркой символикой. Мы очень надеемся, что власти прислушаются к нашим требованиям и вместо бессмысленного истребления построят в городе муниципальный приют, который поможет регулировать численность бездомных животных», – рассказала организатор пикета, руководитель Татарстанской республиканской молодежной общественной организации «ЗооСпас» Светлана Найденова.

Сегодняшний пикет пройдет без шествия, только красочные плакаты и одежда волонтеров. Участники будут общаться с прохожими, отвечая на их вопросы и проводя разъяснительные беседы. Ряд горожан, присоединившихся к пикету, поддержали позицию организаторов.

По словам волонтера Эльвиры Саидбурхановой, законопроект также «противоречит государственной политике в части традиционных духовно-нравственных ценностей».

«Поводом проведения данного мероприятия стало выдвижение некоторыми депутатами Госдумы законопроекта о массовом уничтожении бездомных животных. Это закон не про заботу о детях, а коррупция в наглом виде. Можно будет списывать миллиарды бюджетных рублей на убийства животных, – поделилась своим мнением волонтер. – Перед Чемпионатом мира тоже всех истребили, а результата нет. Так же легко депутаты могут предоставить регионам право решать соблюдать мораторий на смертную казнь или нет. Судя по комментариям в интернете, запрос у части граждан на это есть».