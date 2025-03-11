В Госдуму внесен законопроект о маркировке и учете домашних животных

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Депутаты Государственной Думы России Сергей Миронов и Дмитрий Гусев направили на отзыв в Правительство РФ законопроект, предполагающий введение маркировки и учета домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к документу отмечается, что предлагаемая система маркирования и учета «будет направлена на идентификацию питомцев и определение их владельцев».

В законопроекте упомянуты разные способы маркирования: нанесение меток на тело, использование ошейников, бирок или колец, вживление микрочипов. Учет планируется вести через уже существующую систему ФГИС «ВетИС» (информационную систему в области ветеринарии).

Параллельно на отзыв в Правительство парламентарии направляют законопроект об увеличении штрафов за нарушение норм ответственного обращения с животными.

В случае принятия этой новеллы штраф за несоблюдение требований к содержанию домашних животных для физических лиц вырастет с 1,5–3 тыс. до 10–30 тыс. рублей, за жестокое обращение с питомцами – с 5–15 тыс. до 15-30 тыс. рублей, а за нарушения, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, – до 50 тыс. рублей.

Сергей Миронов рассказал агентству, что, согласно оценкам экспертов, 80% бездомных животных – это бывшие домашние, потерявшиеся или просто выброшенные на улицу. Несмотря на полученное в 2023 году регионами право разрешать умерщвление бездомных животных, за 2024 год в России число обращений за медицинской помощью из-за нападений собак снизилось лишь на 0,9%.

«Владельцы должны отвечать за животных – за домашних и тех, кого они превратили в бездомных. Наши поправки послужат профилактике безнадзорности четвероногих. Мы стремимся гуманными превентивными мерами снизить число бездомных собак на улицах. И защитить наших граждан, наших детей от нападений агрессивных стай», – подчеркнул политик.

В Татарстане с этого года регистрация собак является обязательной. Недавно Раис РТ Рустам Минниханов чипировал своего алабая Акдуса и призвал жителей республики последовать его примеру. Подробнее об этом можно прочитать в материале Обязательная регистрация собак в Татарстане: сколько стоит чип и какие будут штрафы.