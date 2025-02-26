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Политика 26 февраля 2025 17:20

Володин поручил к 3 марта подготовить инициативу по защите детей от бродячих собак

Володин поручил к 3 марта подготовить инициативу по защите детей от бродячих собак
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Фото: скриншот видео

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин поручил до 3 марта подготовить законодательную инициативу по защите детей от нападений бродячих собак. Об этом сообщает ТАСС.

Политик также призвал Правительство РФ подключиться к работе над инициативой.

Накануне спикер Госдумы дал аналогичное поручение профильным комитетам ГД, но не указал конкретной даты, к которой оно должно быть выполнено.

«Как можно скорее законопроект внесите, чтобы регионы получили возможность принимать решение. Жизнь ребенка дороже. Горе какое у родителей. Вы себя на их место поставьте. Мы должны понимать ответственность», – заявил, в частности, тогда Володин.

#бродячие собаки #Отлов бродячих животных #безнадзорные животные #Вячеслав Володин
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