В Татарстане хотят ввести штрафы за нарушение содержания домашних животных

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В Татарстане хотят ввести административную ответственность для владельцев домашних животных за нарушение требований по их содержанию. Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в КоАП РТ, поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«Административная ответственность устанавливается для граждан в виде административного штрафа в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей за нарушение содержания домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов и на их придомовых территориях; неосуществление обязательной регистрации собаки», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Повторное нарушение требования об обязательной регистрации собаки повлечет штраф в 5 тыс. рублей.

По федеральному законодательству органы государственной власти регионов России могут устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу.

В Татарстане такие требования установлены постановлением Правительства республики. В частности, предусмотрена обязательная регистрация собак, а также запрещено содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов и на придомовых территориях.