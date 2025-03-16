В Совфеде предложили ввести «уголовку» для хозяев за самовыгул собак

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил ввести «уголовку» для хозяев за самовыгул собак. Цель данной инициативы – защита жизни граждан.

«Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей», - написал он в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что ответственность за действия животного лежит на людях. И он считает необходимым ужесточить наказание за самовыгул.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов в своем в Telegram-канале написал, что власти планируют посмотреть, как повысить ответственность за самовыгул. Его пост был опубликован после трагедии в селе Ичетуй Джидинского района, где погиб человек из-за того, что собак бесконтрольно отпустили.

Как подчеркнул Цеденов, хозяева несут персональную юридическую ответственность за действия своего питомца.

«Ваша собака должна сидеть у вас во дворе, на цепи, и не шататься неизвестно где!» – добавил он.