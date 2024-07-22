Проекты четырех школ в Татарстане на более чем 5 тыс. мест прошли экспертизу

Школа на улице Родины

Фото: мэрия Казани

Проекты четырех образовательных учреждений в Казани, Набережных Челнах и Лаишевском районе прошли процедуру экспертизы необходимой документации и процедуру инженерных изысканий. Соответствующие записи опубликованы в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

Самое крупное из образовательных учреждений — школа на 1501 место в селе Усады. Как отмечал в прошлом году глава района Ильдус Зарипов, восемь действующих пригородных школ работали в две смены с более чем двойной нагрузкой.

Оставшиеся три школы рассчитаны на 1224 места каждая. Это образовательное учреждение в 65-м микрорайоне Набережных Челнов, а также две в Казани — на улице Родины и в микрорайоне М-14. Все объекты планируют открыть к 1 сентября.

Напомним, что стройку нового лицея в автограде несколько дней назад посетил мэр города Наиль Магдеев. Как ожидается, он разгрузит переполненную школу №42.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в 2024 году в Татарстане по национальному проекту «Образование» строятся восемь новых школ.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.