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Проекты четырех школ в Татарстане на более чем 5 тыс. мест прошли экспертизу
Проекты четырех образовательных учреждений в Казани, Набережных Челнах и Лаишевском районе прошли процедуру экспертизы необходимой документации и процедуру инженерных изысканий. Соответствующие записи опубликованы в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.
Самое крупное из образовательных учреждений — школа на 1501 место в селе Усады. Как отмечал в прошлом году глава района Ильдус Зарипов, восемь действующих пригородных школ работали в две смены с более чем двойной нагрузкой.
Оставшиеся три школы рассчитаны на 1224 места каждая. Это образовательное учреждение в 65-м микрорайоне Набережных Челнов, а также две в Казани — на улице Родины и в микрорайоне М-14. Все объекты планируют открыть к 1 сентября.
Напомним, что стройку нового лицея в автограде несколько дней назад посетил мэр города Наиль Магдеев. Как ожидается, он разгрузит переполненную школу №42.
Как ранее сообщал «Татар-информ», в 2024 году в Татарстане по национальному проекту «Образование» строятся восемь новых школ.
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